Ante el avance del fuego, la Justicia investiga la posible responsabilidad penal de funcionarios por el incendio en Los Alerces

La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, comunicó que se encuentra en trámite una investigación para determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego respecto del incendio detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez dentro del Parque Nacional Los Alerces.

En el comunicado se destaca que desde aquel día “se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional” y se sumó una denuncia formulada un mes después por vecinos en el que se solicita “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

Además, el portal Fiscales señala que el 22 de enero fue presentada una denuncia por parte de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.

“La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”, expresaron.

Al momento, se solicitaron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de manejo del Fuego y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

Expertos aseguran que el rayo que cayó a comienzos de diciembre del año pasado no fue controlado de manera eficaz por las autoridades, lo que provocó que los focos se extiendan hasta el día de hoy, en el que ya hay más de 40 mil hectáreas afectadas en toda la provincia.

Esta medida se conoce a días de que la Administración de Parques Nacionales haya anunciado la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y apagar las llamas.

El reclamo de Torres

Días atrás, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó al Gobierno nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades de la Administración de Parques Nacionales con responsabilidad en el Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos por la gestión de los recientes incendios.

El reclamo fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

El documento sostiene que el incendio —originado entre el 6 y el 8 de diciembre por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez— fue detectado recién el 9 de diciembre y que durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero.

“Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, señalaron las entidades firmantes del pedido.

Solicitaron además una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa una de las emergencias más graves de las últimas décadas, con impacto en biodiversidad, recursos hídricos y actividad turística, además de poner en riesgo el prestigio internacional del sitio protegido.