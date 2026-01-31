Los archivos muestran nuevas conversaciones entre Epstein y Elon Musk: “¿Qué día será la fiesta más salvaje en tu isla?”

El Departamiento de Justicia de EE.UU. publicó tres millones de documentos de los archivos sobre Jeffrey Epstein. Estos nuevos datos muestran nuevas conversaciones o imágenes entre el difunto Epstein y personalidades como el hermano del rey Carlos III de Inglaterra. Los registros de correos electrónicos ahora dan más información sobre la relación del empresario Elon Musk con el delincuente sexual.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

En uno de esos mensajes, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk repondía que solo “Talulah y yo”, en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones. “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”, añade Musk.

Después, Musk envió otro correo en respuesta a un mensaje de Epstein en el que lo animaba a acudir a la isla y le ofrecía su helicóptero. “¿Tienes alguna fiesta planeada?”, le preguntaba el empresario multimillonario.

“Entendido, nos vemos en San Bartolomé; la proporción en mi isla podría incomodar a Talulah”, dice Epstein, a lo que Musk responde: “La proporción no es un problema para Talulah”. Más adelante, el 2 de enero de 2013, el empresario le envió otro correo sugiriendo que la visita no se produciría: “La logística no funcionará esta vez”.

Musk dijo públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es “categóricamente falsa”.

Tras la publicación de este intercambio de mails, el propietario de X compartió un mensaje en la red social en la que pide que “procesen a sus clientes”: “Hasta que veamos al menos un arresto, esta publicación parcial de los archivos de Epstein no significa nada”.

No es la primera vez que el magnate que formó parte del Gobierno de Donald Trump en este segundo mandato aparece en los documentos de Epstein, pero no hay nada en ellos que indique o sugiera acusaciones directas de participación en delitos por lo que el asunto ha quedado reducido a mera polémica pública.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Epstein y aseguró que no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Estas publicaciones se producen por la obligación legal de publicar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario.

Blanche dijo que estos nuevos documentos les llevará a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.