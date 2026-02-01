Un documental de 75 millones de dólares, dirigido por un acusado de agresión sexual, para honrar a Melania Trump

En el centro de Madrid, cuando uno menos se lo espera, una marquesina muestra el cuerpo de Melania Trump. “Estreno el 30 de enero”, anuncia el cartel. Aunque en España pocos se hayan enterado, aquí también se ha estrenado la película documental sobre los 20 días previos a la reelección de Donald Trump como presidente de EE.UU. desde el punto de vista de su mujer, la primera dama. Esa figura misteriosa, normalmente parapetada bajo una enorme pamela, sobre la que todo el mundo se pregunta qué pensará ante las cosas que dice y hace su pareja.

En España, el estreno se ha casi escondido. No se ha proyectado para la prensa ni ha habido enlaces para verla online. Ni su distribuidora, Tripictures, ni la empresa que posee los derechos, Amazon, han lanzado el filme como si fuera uno más. En EE.UU., ha pasado casi lo mismo. La película ha llegado a los cines sin que ningún medio especializado pudiera ver qué escondía una película que promete “presenciar un momento que hará historia”. No hay ninguna crítica en los portales que recopilan las opiniones de la prensa especializada y, tal y como informa Variety, a medios como The New York Times, The Washington Post o Vanity Fair les han impedido entrar a la proyección de la premiere en el Kennedy Center de Washington.

Quizás lo que más llama la atención del proyecto es su desorbitado precio. Amazon compró sus derechos por 40 millones de dólares. Una cifra inusitada para un documental que parece más un gesto de Jeff Bezos a Trump que cualquier otra cosa. Para poner en comparación: A24 acaba de comprar en Sundance la comedia The invite, protagonizada por Penélope Cruz y Olivia Wilde, por 12 millones de dólares. La misma cantidad pagó Netflix por Emilia Pérez en Cannes cuando ya se sabía que iba a ser una de las películas del año.

Amazon ha pagado una cantidad tres veces mayor por una película que sabe que tiene un recorrido comercial muy limitado a los seguidores de Trump. A pesar de ser café para los muy cafeteros, la compañía se ha gastado otros 35 millones de dólares en la promoción de la película en EE.UU. En total, 75 millones de dólares.

Los resultados, a priori, no son muy alentadores. Las cifras de preventa hacen que Deadline estime que la película pueda recaudar entre 4,5 y 6 millones de dólares el fin de semana en los más de 2.000 cines donde se estrenará en EE.UU. La cifra sería más que correcta para un documental al uso, que suelen ser más baratos que la ficción y con menos costes de producción. Sin embargo, para un filme que ha costado 75 millones de dólares, es un batacazo considerable.

A eso hay que sumar que es una película que tiene un fanbase muy marcado. Su público son los seguidores más fieles de Donald Trump, y estos acudirán el primer fin de semana, impidiendo que la película tenga algo parecido a un boca a boca que haga que aguante en salas. Además, tal como informan los medios de EE.UU., las diferencias de taquilla entre estados son abismales, presentando aquellos claramente demócratas salas vacías y ocurriendo lo contrario en los nichos de votos republicanos.

Los demócratas, además, están haciendo capturas de las salas vacías a pocas horas de comenzar los pases para mofarse. No parece que en España vaya a correr mejor suerte a pesar de que Tripictures la estrene en 83 salas, un número alto para un documental. El mismo número con el que lo hizo, por ejemplo, Tardes de soledad (84), ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián y con el gancho para el público del tema, la tauromaquia, y su director, Albert Serra.

Por si fuera poco escándalo que una plataforma como Amazon gaste ese dinero en una película sobre la primera dama de EEU.U., la elección del director complica la situación. Brett Ratner se ha colocado detrás de las cámaras para el documental. Ratner se convirtió en uno de los directores más populares de Hollywood gracias a títulos como Hora Punta o la tercera entrega de la saga de X-Men. En 2017, seis mujeres le acusaron, en un reportaje de Los Angeles Times, de haber cometido, presuntamente, agresiones sexuales contra ellas.

Eran actrices de Hollywood que dieron su nombre y apellido y describieron las conductas del cineasta en sus rodajes y fuera de ellos. Olivia Munn aseguró que Ratner se masturbó delante de ella en un rodaje, mientras que Natasha Henstridge afirmó que Ratner la “forzó físicamente” a practicarle sexo oral. También Elliot Page le acusó de comentarios homófobos en el set que fueron confirmados por Anna Paquin, compañera de reparto en X-Men: La decisión final.

Tras las acusaciones, Ratner vio cómo se cancelaban varios de sus proyectos, entre ellos el biopic sobre Hugh Hefner, dueño de Playboy, pero ahora ha vuelto con el documental de Melania, e incluso ha hecho alfombra roja y posado ante las cámaras sin ningún tipo de problema. El propio Ratner contestaba a los medios convocados y hasta afrontó otra de las polémicas del filme que dice que los técnicos no han querido firmar la película para que no se les vincule con el proyecto.

El cineasta explicaba que le parece algo lógico. “No culpo a nadie por eso”, dijo. Ahora queda por ver cómo funciona en taquilla finalmente el filme, que fuera de EEUU se espera que se estrelle. The Guardian contaba que en muchos cines de Reino Unido no hay ninguna entrada vendida. También queda pendiente ver cuándo Amazon decide poner la película en su plataforma de streaming, que de momento no tiene fecha marcada para su llegada a Prime Video.