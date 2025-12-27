La extrema derecha de Brasil tiene un nuevo enemigo: las sandalias Havaianas

Descabezada desde que su figura emblemática fue encarcelada por intento de golpe de Estado, la extrema derecha brasileña acaba de encontrar a un nuevo enemigo: las sandalias Havaianas. La marca ha sido “cancelada” por los seguidores de Jair Bolsonaro a raíz de un anuncio de televisión.

La polémica surgió por la frase que pronuncia en un anuncio de Havaianas la actriz Fernanda Torres. En él, la protagonista de ‘Aún estoy aquí’ (ganadora del Óscar a la mejor película internacional) pide no empezar el año 2026 “con el pie derecho” sino “con los dos pies”.

Los seguidores de Bolsonaro han interpretado la frase como una burla contra la derecha y están llamando al boicot contra Havaianas, como antes hicieron los simpatizantes de Donald Trump con la cerveza Bud Light, las máquinas Keurig, los cereales Kellogg's, y hasta Beyoncé.

El excongresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se grabó en un vídeo tirando a la basura un par de Havaianas (su cargo en el congreso brasileño fue revocado recientemente, después de que viajara a Estados Unidos para convencer a Trump de que tomara represalias contra Brasil por el juicio a su padre). “Pensaba que esto era un símbolo nacional”, se le escucha decir en el vídeo mientras señala la pequeña bandera brasileña que llevan las Havaianas como sello distintivo. “Me equivoqué; han elegido como portavoz de las sandalias a alguien que es abiertamente de izquierdas”.

Ni Torres ni la marca han hecho comentarios sobre la polémica.

“Le voy a decir al equipo de marketing [de Havaianas] que pida consejo al departamento de marketing de Budweiser aquí en Estados Unidos, ellos también perdieron el contacto con la realidad y sufrieron pérdidas por mil millones de dólares”, dijo Eduardo Bolsonaro en referencia a la reacción sufrida por Bud Light tras emitir un anuncio protagonizado por la estrella transgénero de TikTok Dylan Mulvaney (Bud Light fue “perdonada” después por Trump).

Se estima que el valor de mercado de la empresa Havaianas retrocedió unos 23 millones de euros este lunes, primer día del boicot a las sandalias.

La reacción desde la izquierda ha incluido llamamientos sinceros a los seguidores de Bolsonaro para que donen sus sandalias y también burlas, como la oferta de cambiar sus sandalias por una tobillera electrónica con los colores de la bandera nacional.

El dispositivo de la tobillera se ha vuelto un chiste recurrente desde que Bolsonaro fue sorprendido tratando de destruir la suya con un soldador, una acción que le hizo perder el arresto domiciliario para regresar a la celda donde ha comenzado a cumplir condena tras ser hallado culpable de un complot para anular el resultado de las elecciones de 2022.

