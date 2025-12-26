Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presuntos delitos tributarios y podría recibir una pena de seis años de prisión

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador Pablo Toviggino y al resto de la cúpula directiva de la entidad por la presunta retención indebida de tributos por un monto estimado en 19 mil millones de pesos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó encuadrada como una posible infracción a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, descontando esos montos a terceros —como jugadores, empleados y proveedores— sin depositarlos en las arcas del Estado dentro de los plazos legales.

En su presentación, ARCA sostuvo que la conducta no se limitó a un incumplimiento administrativo, sino que existió intencionalidad. De acuerdo con el organismo recaudador, la AFA conocía plenamente su condición de agente de retención, había practicado efectivamente los descuentos y contaba con la capacidad de cumplir con esas obligaciones, pero utilizó esos fondos para financiar su propio funcionamiento.

La imputación no recae únicamente sobre Claudio “Chiqui” Tapia. El fiscal resolvió ampliar la investigación al resto de la comisión directiva al considerar que, por la estructura societaria de la AFA, las decisiones vinculadas a la administración de los recursos y al cumplimiento de las obligaciones fiscales no pueden atribuirse de manera exclusiva al presidente de la entidad.

En cuanto a las eventuales consecuencias penales, la Ley Penal Tributaria establece que la falta de depósito de tributos retenidos dentro de los diez días hábiles previstos puede ser castigada con penas de prisión de entre dos y seis años. En ese marco, ARCA solicitó expresamente que, de comprobarse los hechos denunciados, se aplique el máximo de la pena a los responsables.

La investigación judicial continúa en curso y, en las últimas horas, el juez Marcelo Aguinsky dispuso suspender la feria judicial de enero para avanzar con medidas vinculadas a bienes presuntamente relacionados con el entorno de Tapia, como la mansión en Pilar, lo que refuerza la relevancia y la complejidad del expediente.

Con información de medios

JIB