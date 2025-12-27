Con la sanción del Presupuesto, el Gobierno consigue un respiro y tiene vía libre para seguir ajustando en 2026

En la Casa Rosada el cierre de la sesión del Senado se vivió como una victoria política clave. El Presupuesto 2026 fue aprobado sin cambios, con todo el articulado que había enviado el Ejecutivo, y el Gobierno logró evitar el escenario que más temía: el regreso del proyecto a la Cámara de Diputados y la extensión de las sesiones extraordinarias hasta enero.

Desde la quinta de Olivos, Javier Milei siguió el tramo final del debate, mientras una delegación de funcionarios se mantuvo durante toda la jornada en los despachos que el presidente de Diputados, Martín Menem, tiene dentro del Congreso, lista para intervenir ante cualquier sobresalto. Finalmente, no hizo falta activar el plan B: el oficialismo logró blindar la votación en particular y sostuvo incluso los artículos más cuestionados por los aliados.

“Era fundamental que salga así”, resumió una fuente del Ejecutivo apenas se confirmó el resultado. El artículo 30, que elimina los pisos obligatorios de financiamiento atados al PBI para educación, ciencia, educación técnica y defensa, fue uno de los puntos que el Gobierno consideraba innegociables. En Balcarce 50 insisten en que no se trata de un recorte sino de un “sinceramiento” de metas que “nunca se cumplieron en la práctica”. “Con pisos ficticios no se gobierna”, repiten.

La aprobación también despejó la incertidumbre alrededor del artículo 12, que condiciona el envío de fondos a las universidades al cumplimiento de requisitos de información ante el Ministerio de Capital Humano, y del artículo 56, clave para que el ministro de Economía, Luis Caputo, tenga margen para avanzar con una reestructuración de deuda y administrar los vencimientos de enero. “Ahora tenemos todas las herramientas”, deslizó un funcionario con acceso a la mesa económica.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, superó así su primera prueba de fuego legislativa desde su salida del Ministerio de Seguridad. En la Casa Rosada destacaron su rol en la negociación contrarreloj con los bloques aliados, en especial con sectores de la UCR que hasta último momento habían anticipado su rechazo al artículo 30. “Hubo ruido, pero estaba todo ordenado”, evaluaron.

Mientras Milei permanecía en Olivos, el dispositivo político se completó con Manuel Adorni en Casa Rosada y Diego Santilli junto a Eduardo “Lule” Menem siguiendo el debate desde Diputados. En el oficialismo remarcan que el respaldo de gobernadores peronistas aliados fue decisivo para sostener el texto sin modificaciones y evitar fisuras en la votación en particular.

Puertas adentro, el Gobierno dejó en claro que la sanción del Presupuesto no implica un cambio de tono. “La ley es el marco, pero el ajuste se define en la ejecución”, repitieron durante toda la noche. Una frase sintetizó el clima interno tras la votación: “Ahora empieza lo importante”.

El propio Milei, según reconstruyen en su entorno, no siguió cada minuto del debate. “Le importa, pero no es una final del Mundial”, ironizó una voz libertaria. Aun así, el mensaje presidencial fue contundente: con el Presupuesto aprobado tal como lo diseñó el Ejecutivo, el Gobierno considera que tiene vía libre para aplicar su programa económico sin concesiones.

Ahora, con la ley sancionada, la Casa Rosada evita comenzar 2026 sin Presupuesto, envía una señal de orden al Congreso y hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI), y cierra el año con un triunfo político que refuerza la lógica que Milei viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: el equilibrio fiscal no se negocia y la ejecución será el verdadero campo de batalla.

PL/MG