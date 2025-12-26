eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
EN VIVO El Senado define la suerte del Presupuesto 2026
Por inflación de noviembre

El Gobierno confirmó un aumento del 2,47% para jubilaciones y precisó el alcance del bono

  • El ajuste responde a la inflación de noviembre y eleva el haber mínimo a $349.299,32. Con el refuerzo, el ingreso total llega a $419.299,32.

Imagen de una protesta de jubilados ante el Congreso
Imagen de una protesta de jubilados ante el Congreso NA

elDiarioAR

0

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó este viernes un aumento del 2,47% en las jubilaciones a partir de enero, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025.

Con este incremento, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $349.299,32. A ese monto se le suma el bono adicional de $70.000, que permanece congelado desde hace dos años, lo que lleva el ingreso total de bolsillo a $419.299,32. En tanto, el haber máximo fue fijado en $2.350.453,70.

Desde la cartera que conduce Capital Humano aclararon que las personas jubiladas que perciban ingresos superiores al haber mínimo recibirán el bono de manera proporcional, hasta alcanzar el tope de $419.299,32.

La resolución también actualizó otros valores del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $159.788,50, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $279.439,46.

Además, se definieron los nuevos límites de las bases imponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): la mínima quedó fijada en $117.643,93 y la máxima en $3.823.372,95. Estos montos regirán para las remuneraciones correspondientes al período devengado de enero de 2026.

Con información de la agencia NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats