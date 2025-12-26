El Gobierno confirmó un aumento del 2,47% para jubilaciones y precisó el alcance del bono

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó este viernes un aumento del 2,47% en las jubilaciones a partir de enero, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025.

Con este incremento, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $349.299,32. A ese monto se le suma el bono adicional de $70.000, que permanece congelado desde hace dos años, lo que lleva el ingreso total de bolsillo a $419.299,32. En tanto, el haber máximo fue fijado en $2.350.453,70.

Desde la cartera que conduce Capital Humano aclararon que las personas jubiladas que perciban ingresos superiores al haber mínimo recibirán el bono de manera proporcional, hasta alcanzar el tope de $419.299,32.

La resolución también actualizó otros valores del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $159.788,50, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $279.439,46.

Además, se definieron los nuevos límites de las bases imponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): la mínima quedó fijada en $117.643,93 y la máxima en $3.823.372,95. Estos montos regirán para las remuneraciones correspondientes al período devengado de enero de 2026.

