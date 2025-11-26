“Hoy hay un violador menos en la calle”, el mensaje de la joven que denunció a Diego García por abuso sexual

A fines de febrero de 2021, Clara Bulacio denunció al futbolista Diego García de haberla violado en una quinta en una quinta del barrio El Rodeo de las afueras de La Plata. Ayer, la justicia finalmente condenó al ex jugador de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión abuso sexual con acceso carnal y este miércoles la joven escribió en sus redes sociales: “Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha”.

Tal como contó elDiarioAR, el caso se conoció poco después del abuso, cuando el volante uruguayo se incorporó al plantel del Club Atlético Talleres (CAT) de Córdoba y luego de que Estudiantes decidiera apartarlo apenas tuvo conocimiento de la denuncia de Bulacio, ex jugadora de hockey en el mismo club. Los socios e hinchas del club de barrio Jardín rechazaron en las redes y en cada debate futbolero la llegada a préstamo del jugador de Estudiantes de La Plata.

A contramano de la opinión de los hinchas, el el DT de Talleres, Alexander “El Cacique” Medina, salió a apoyar la nueva incoporación: “Diego es un buen muchacho. Lo apoyamos mucho al jugador. La Justicia va a determinar. Es un muy buen jugador, ya lo teníamos considerado en algún pedido de pase de periodos anterior que por negociación no se pudo dar”, dijo entonces.

Ayer, el Tribunal Criminal V de La Plata falló en contra de García, quien actualmente juega en Peñarol de Montevideo, y dispuso su inmediata detención con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. Diego Bandín, abogado del futbolista, precisó que García permanecerá por el momento en La Plata.

Marcelo Peña, abogado de Bulacio, expreso a EFE que están satisfechos “porque se encontró plenamente responsable a García”. “Clara está convencido de que esto fue un fallo justo”, añadió el letrado, que cuestionó la conducta de García y su tono “altanero” durante el proceso.

El abuso fue cometido el el 24 de febrero de 2021 durante una fiesta organizada por los jugadores de primera de Estudiantes. Allí, García violó y agredió a la joven en un baño. Poco después del ataque, la joven dejó el hockey y el club. “Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser”, dijo en un comunicado.

En su publicacion en Instagram y luego de conocer el fallo, Bulacio escribió: “Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante. Gracias por no dejarme sola, mis amistades y mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo”.

La justicia tuvo en cuenta no sólo el testimonio de la joven, además fueron importantes los chats que mantuvo casi de inmediato con varios amigos contándoles lo que le acababa de ocurrir.

Por su parte, este jueves, Peñarol informó que decidió rescindir el contrato de García. En un comunicado en sus redes sociales, informó: “En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra Institución”.