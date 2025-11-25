Llega el final de Stranger Things: esto es todo lo que hay que recordar antes de ver la última temporada

Los fans de Stranger Things se preparan para despedirse del grupo de amigos interpretado por Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will) Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Sadie Sink (Max). En los próximos días, Netflix estrena la quinta y última temporada de esta historia en un final dividido en tres bloques. Los primeros cuatro capítulos se estrenan el 26 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre, y el octavo y último episodio se podrá ver el 31 de diciembre.

Algunos seguidores se propusieron volver a ver las cuatro primeras temporadas para llegar al final con la información fresca. Es normal si tenemos en cuenta que los últimos episodios de la cuarta temporada llegaron a la plataforma en mayo de 2022, hace más de tres años. Pero como no todo el mundo tuvo tiempo de volver a ver los 34 capítulos disponibles, vamos a hacer memoria y recopilar en qué punto se quedó la historia creada por Matt y Ross Duffer. ¡Cuidado, spoilers!

¿Quién mató a los adolescentes? Encuentran a Vecna

La cuarta temporada empezó con una serie de asesinatos a varios jóvenes, que aterrorizaron a toda la comunidad de Hawkins. En un intento de intentar encontrar al culpable, los vecinos llegan a la conclusión de que detrás de estas muertes puede estar un grupo satánico liderado por Eddie (Joseph Quinn), el rockero que organiza el club de juegos de rol Fuego Infernal.

Sin embargo, Dustin se niega a creer que su amigo es culpable y convence a Max, Steve (Joe Keery) y Robin (Maya Hawke) para encontrarlo. A lo largo de la temporada, los chicos descubren que el responsable de las muertes es Vecna, una criatura del Mundo Del Revés que atormenta a sus víctimas utilizando sus traumas del pasado.

Max se convierte en una de las víctimas del monstruo, pero sobrevive gracias a Running Up That Hill, una canción que la conecta con sus recuerdos y su grupo de amigos. El objetivo entElevens es matar a Vecna, al que Eleven encuentra a través de la mente de Max, pero sus amigos están en peligro y no puede atacarlo directamente. Es entElevens cuando Eddie se sacrifica al ritmo de Metallica para darles algo más de tiempo a sus amigos y acaba muriendo.

Eleven recupera sus poderes

Paralelamente a esta historia, ocurre el desarrollo del personaje de Eleven, quien recupera sus poderes en esta temporada. La chica se reencuentra con su padre, el doctor Brenner, que le guía a través de sus recuerdos del pasado para tratar de desbloquear su mente. Así es cómo recuerda cuándo conoció a Uno, uno de sus compañeros en el centro de investigación en el que creció.

En estos flashbacks, vemos cómo, después de entablar una amistad, Eleven libera a Uno, lo que desata un poder maligno que acaba con la vida de todos los niños y trabajadores del centro. La joven se enfrenta a él y lo manda al Mundo Del Revés, donde finalmente se convierte en el monstruo que sus amigos están buscando: Vecna. Así es cómo conocemos quién es realmente esa criatura que está atormentando a los jóvenes de Hawkins.

En la última temporada, también nos enteramos de que Hopper (David Harbour) no está muerto, y vemos su reencuentro con Joyce (Winona Ryder). Al final del todo, Eleven logra revivir a Max, que acaba en coma en el hospital, y todos los protagonistas vuelven a reunirse en Hawkins. Sin embargo, la historia todavía no ha acabado, porque Will les advierte de que todavía puede sentir la presencia de Vecna. Aquí empieza la quinta y última temporada.