'Stranger Things' lanza el tráiler oficial e imágenes inéditas de su temporada final en Netflix

Netflix aprovechó el marco de Halloween para lanzar el tráiler y 10 imágenes inéditas de la quinta y última temporada de Stranger Things. La emblemática serie de la plataforma llegará en tres fechas distintas: cuatro episodios el 26 de noviembre, tres episodios el 25 de diciembre y el episodio final, el 31 de diciembre.

“Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio”, desvela Ross Duffer, cocreador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie:

“No están viviendo una vida normal. Nada en Hawkins es normal ya... su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo están activos, sino que su vida cotidiana es todo menos normal”, añade Matt Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano.

Tráiler oficial de la temporada final de 'Stranger Things' en Netflix

Así es la sinopsis de la temporada 5 de 'Stranger Things' en Netflix

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar e intensificó la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.

El gran reparto de Stranger Things incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).

Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, está producida por Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment. Los hermanos Duffer ejercen como productores ejecutivos junto a Shawn Levy (21 Laps Entertainment) y Dan Cohen.