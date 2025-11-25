Volcó un micro en la Ruta 2 que iba rumbo a Mar del Plata: hay muertos y heridos

Dos pasajeros murieron y otros resultaron heridos de gravedad tras el vuelco de un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, mano a Mar del Plata.

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro que trasladaba pasajeros que iban a un congreso, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2 poco después de las 8.

El fiscal Germán Vera Tapia confirmó al diario La Capital de Mar del Plata que desde el lugar del hecho le indicaron que había dos personas fallecidas, y que no se descartaba la posibilidad de más muertes. Hay al menos dos pasajeros que se encuentran internados en grave estado. Fueron trasladados al Hospital General de Agudos de Mar del Plata, ubicado a unos 80 kilómetros del lugar del trágico accidente, mientras que otros heridos son atendidos por los médicos en Centros de Atención Primaria de localidades cercanas como Coronel Vidal y Viboratá.

Según información de medios locales, en el lugar trabajaban Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El periodista Jota Leonetti destacó que viajaban cerca de 50 pasajeros y que no se trata de una empresa regular de micros de larga distancia, si no que es en un vehículo de Turismo y que sus ocupantes se dirigían a particpar de un congreso.

En desarrollo...