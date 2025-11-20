Despiden a la hermana de Calvete, pero resiste su yerno de la mano de Santiago Caputo

Casi dos horas después de que elDiarioAR difundiera que la abogada Susana Calvete, hermana de uno de los principales acusados de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), era funcionaria del Ministerio de Economía, el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, la despidió de su cargo. La hermana de Miguel Calvete figura en sus cuadernos en los que identificaba a los integrantes de su banda de presuntos sobornos de la ANDIS, que dirigía Diego Spagnuolo, a las droguerías.

Miguel Calvete oficiaba como intermediaria de las supuestas coimas. Y a su estructura, a la que llamaba Tuco, pertenecía su hermana; su hija Ornella, que era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía hasta que renunció hace dos días por el escándalo; su yerno Javier Cardini, que resiste como subsecretario de Gestión Productiva en la misma cartera; y Mariano Gaibisso, que era asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial hasta que esta tarde Lavigne le pidió la renuncia tras una consulta de elDiarioAR.

El secretario de Coordinación de la Producción se sacó de encima a tres de los cuatro involucrados de su área. En su entorno aseguran que no tenía trato con los tres que se marcharon y que a Cardini lo conoció cuando asumió el cargo en diciembre de 2023, al iniciar el gobierno de Javier Milei. En estos casi dos años de gobierno, Lavigne se había diferenciado de su antecesor en la Secretaría de Comercio Interior, Matías Tombolini, porque no le habían recaído sospechas de presunta corrupción. Sin embargo, bajo su área se colaron cuatro funcionarios que ahora aparecieron en la trama de negociadados de la ANDIS.

Si no es el secretario de Coordinación de la Producción, ¿quién banca entonces al único de los cuatro que permacen en su cargo, Cardini? El asesor presidencial Santiago Caputo. Fue él quien lo llevó a cargo. Son amigos a partir de otra amistad que tienen en común: el empresario Juan Neuss, que fue además compañero del colegio Champagnat con el ahora subsecretario cuestionado.

Susana Calvete era abogada de Economía. Hasta febrero pasado, de la Secretaría de Industria, en concreto. Su hermano, además de estar en la causa ANDIS, fue condenado a prisión por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Ella fue señalada en ese causa como la encargada de cobrar los alquileres.

Cardini, a su vez, el yerno del presunto intermediario de Spagnuolo, es un ingeniero industrial que trabajó en diversas empresas privadas antes de entrar a la gestión pública con Milei. Se desempeñó en la cervecería Quilmes y en las compañías Calandra, QEV, Grupo Tek y Greentech Science. Como subsecretario, por sus modos no se ha ganado precisamente el cariño de secretarias, mozos y demás personal de la administración pública. Pero es el escándalo de su suegro y su novia el que ahora lo ponen en la cuerda floja. Por ahora lo sostiene Santiago Caputo. Y eso que la trama de presunta corrupción en la ANDIS desemboca presuntamente en coimas que llegarían a la rival interna del asesor presidencial, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

