El ataque de EEUU a Venezuela aumenta los temores de Dinamarca de una invasión a Groenlandia

El ataque de EEUU contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, reavivaron los temores de una invasión en Groenlandia, ya que miembros del movimiento MAGA de Donald Trump pusieron alegremente sus miras en el territorio danés tras el ataque en Sudamérica.

Apenas unas horas después de la operación militar estadounidense en Venezuela, la podcaster conservadora Katie Miller, esposa de Stephen Miller, el poderoso subjefe de gabinete de Donald Trump para políticas, publicó en X un mapa de Groenlandia cubierto con la bandera estadounidense y la palabra: “PRONTO”.

El propio Trump declaró el domingo a la revista The Atlantic: “Necesitamos Groenlandia, sin duda alguna”.

La amenaza de Miller de anexionar el territorio rico en minerales, que forma parte de la alianza de la OTAN, ha provocado la indignación de Dinamarca y Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió este domingo a las declaraciones afirmando que “no tiene ningún sentido hablar de la necesidad de EEUU de tomar el control de Groenlandia”. “EEUU no tiene derecho a anexionarse ninguna de las tres naciones del Reino de Dinamarca”.

“Por lo tanto, insto encarecidamente a Estados Unidos a que detenga las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dejado muy claro que no están en venta”, agregó.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha calificado la publicación de “irrespetuosa”. “Las relaciones entre naciones y pueblos se basan en el respeto mutuo y el derecho internacional, no en gestos simbólicos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”.

“No hay motivo para el pánico ni para la preocupación. Nuestro país no está en venta y nuestro futuro no se decide en las redes sociales”, añadió.

El embajador de Copenhague en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, compartió la provocación de Miller con un “amable recordatorio” de los lazos de defensa que unen a ambos países desde hace mucho tiempo.

“Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca”, afirmó. “El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico”.

El embajador afirmó que Dinamarca había aumentado el gasto en defensa en 2025, comprometiendo 13.700 millones de dólares “que pueden utilizarse en el Ártico y el Atlántico Norte”. “Nos tomamos muy en serio nuestra seguridad conjunta”. “Y sí, esperamos el pleno respeto de la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, añadió.

Trump nombró recientemente a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, enviado especial para Groenlandia. Landry, exfiscal general del Estado, agradeció a Trump su nombramiento en diciembre, afirmando que era “un honor servirle en este puesto voluntario para hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos”.

El sábado, Landry aplaudió el derrocamiento de Maduro por la fuerza por parte de Trump. “Habiendo servido como ayudante del sheriff y fiscal general, he visto los efectos devastadores de las drogas ilegales en las familias estadounidenses. Con más de 100.000 muertes relacionadas con los opiáceos al año, agradezco que un presidente finalmente tome medidas reales en la guerra contra las drogas”, publicó en redes. “Gracias, Trump por hacer que personas como Maduro rindan cuentas”.

Desde que asumió el cargo hace un año, Trump inquietó a los aliados europeos con sus planes declarados sobre Groenlandia, considerada estratégicamente importante para la defensa y como futura fuente de riqueza mineral. Alberga la base militar más septentrional de Estados Unidos, en Pituffik, que el vicepresidente de Trump, JD Vance, visitó en marzo.

El presidente estadounidense se negó a descartar una acción militar para hacerse con el control del territorio en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia compiten por el poder en el Ártico, una perspectiva que ha desencadenado una condena generalizada y malestar en la propia isla.

“No lo descarto. No digo que vaya a hacerlo, pero no descarto nada. No, allí no. Necesitamos Groenlandia desesperadamente”, declaró Trump a la cadena estadounidense NBC en mayo cuando se le preguntó sobre una posible toma del poder por la fuerza.

“Groenlandia tiene muy pocos habitantes, de los que nos ocuparemos y a los que apreciaremos, y todo eso. Pero lo necesitamos para la seguridad internacional”.

En respuesta a las constantes amenazas contra el territorio, el servicio de inteligencia de defensa danés calificó el mes pasado a Estados Unidos como un riesgo para la seguridad, lo que supuso un cambio drástico en las relaciones transatlánticas.

Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia, Mette Frederiksen y Nielsen, dijeron en ese momento: “Ya lo hemos dicho muy claramente antes. Ahora lo repetimos. Las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional... No se pueden anexionar otros países”.

La gran mayoría de los 57000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero. El territorio tiene derecho a declarar su independencia desde 2009.

Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar de Defense Priorities, un grupo de expertos que aboga por la moderación en la política exterior estadounidense, afirmó que durante mucho tiempo había desestimado las amenazas belicistas de Trump hacia Groenlandia. “Ahora no estoy tan segura”, dice. “No sería tan difícil para Estados Unidos enviar unos cientos o unos miles de soldados a Groenlandia, y no tengo claro quién podría hacer algo al respecto”.