La caída de Maduro presagia un baja del precio del petróleo y el consiguiente perjuicio para Vaca Muerta

La caída en sí de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, arrestado por las fuerzas militares de EE UU, no cambia el mercado internacional del petróleo, que abrirá este lunes con esa noticia. Pero las declaraciones posteriores del presidente norteamericano, Donald Trump, de continuar con su ofensiva bélica, sin autorización del Congreso de su país, hasta que caiga el régimen socialista y de que las petroleras norteamericanas gastarán miles de millones de dólares para reconstruir este sector venezolano impulsarán una baja de la cotización del barril de crudo que perjudicará a Vaca Muerta, según consultores del negocio.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, un quinto del total planetario, pero su producción equivale a sólo el 0,8% de la extracción global. El 95% de su exportación se destina a China. Desde que Maduro llegó al poder, en reemplazo del fallecido Hugo Chávez, en 2013, la obtención de crudo bajó a la mitad. Ahora Venezuela produce un tercio de cuando Chávez logró su primera victoria electoral en 1999. Entre los errores propios de la política económica chavista y los embargos económicos que le viene aplicando EE UU y otras potencias occidentales, el país caribeño fue en retroceso en su producción. Ahora la superpotencia mundial aspira a conquistar este país, dirigirlo hasta una transición democrática y recuperar la industria, pero un conflicto bélico así puede que no sea tan sencillo, como demostró en 2003 la invasión estadounidense de Irak, otro país petrolero pero con menos reservas que Venezuela. El ataque militar de anoche no dañó la infraestructura de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Si esto implica una caída del chavismo o su equivalente de llamado a elecciones, como creo, caerá el precio y afectará a la Argentina”, opina bajo anonimato uno de los expertos más consultados del sector petrolero argentino. De paso agrega que en el mundo el barril cayó 14% en el cuarto trimestre del año, de US$70 a 60, pero tras las elecciones del 26 de octubre YPF subió en el mercado argentino los precios de los combustibles en dólares, por lo que el especialista considera que la conducción de Horacio Marín comete la “aberración” de exportar más, pero a menos valor pese a que la empresa requiere de ingresos para afrontar pagos de deuda e inversiones.

“En el corto plazo quizás haya un pequeño rebote del precio internacional que viene en baja estructural en los últimos tres años, pero en el mediano plazo y si la situación en Venezuela se estabiliza de alguna forma, es probable que Venezuela agregue a la sobreoferta actual y la baja de precios continúe luego de que aclaren estos episodios”, coincide Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. “Esto no es bueno para Vaca Muerta, porque por debajo de US$60 por barril, empieza a perder competitividad, y en valores de 50 ya tiene muchos problemas para salir al mercado internacional”, prosigue Rabinovich. Y justo que a fines de 2026 se prevé que comience a funcionar el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Otro experto, Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, observa que “evidentemente la motivación central de la operación ha sido tomar posesión de la infraestructura petrolera, de donde se espera sacar provecho productivo y económico, vía reconstrucción y reembolso”. “Pero el embargo seguirá. Difícil saber qué pasará con el precio internacional. Eventualmente, Argentina podría beneficiarse si el Brent subiera, puesto que aceleraría el nivel de inversiones. No obstante, Sudamérica dejaría de ser una región de paz, lo que siempre fue un activo geopolítico para los negocios globales de nuestro país, principalmente en materia de GNL (gas natural licuado)”, agrega Carbajales.

AR/MF