Trump anuncia que EEUU va a “tomar el control” de Venezuela hasta “asegurar una transición”

Controlar Venezuela. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”, ha dicho Donald Trump tras el bombardeo de Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro: “No queremos involucrarnos en que alguien más llegue al poder y nos encontremos en la misma situación en la que hemos estado durante los últimos años. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país. Es su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en mente el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela durante décadas. No vamos a permitir que eso suceda”.

¿Y cómo va a controlar el país? “Lo vamos a gestionar con un grupo y nos aseguraremos de que funcione correctamente. Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, lo que costará miles de millones de dólares. Lo pagarán directamente las compañías petroleras”.

¿El hecho de que Estados Unidos dirija el país significa que habrá tropas estadounidenses sobre el terreno? “Siempre hablan de tropas sobre el terreno, no nos da miedo. Y tenemos que tenerlas. Anoche tuvimos tropas sobre el terreno a un nivel muy alto. En realidad, no nos da miedo. Vamos a asegurarnos de que ese país se gobierne adecuadamente. Ahora estamos allí. Estamos listos para volver si es necesario. Vamos a gobernar el país correctamente. Se va a gobernar con mucho criterio, se va a ganar mucho dinero.No podíamos dejar que se salieran con la suya, nos robaron nuestro petróleo”.

¿Va a designar a alguien? “Se está haciendo todo en este momento. Estamos designando a personas. Estamos hablando con personas. Estamos designando a varias personas y les informaremos quiénes son”. Sobre María Corina Machado, ha dicho: “Es una mujer muy agradable, pero creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”.

“Ahora estamos allí”, ha dicho Trump: “Vamos a quedarnos hasta que se produzca la transición adecuada. Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. No estaban bombeando casi nada, en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber ocurrido”.

Y ha añadido Trump: “Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos preparados para lanzar un segundo ataque mucho mayor si es necesario, asumimos que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora probablemente no sea la primera oleada, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer un segundo, pero estamos preparados para hacer una segunda oleada, una oleada mucho mayor”.

Según Trump, su ataque “hará que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro”: “El dictador ilegítimo Maduro era el cabecilla de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas mortales e ilícitas hacia los Estados Unidos, tal y como se alega en la acusación. Él supervisaba personalmente el despiadado cártel conocido como cártel de los soles, que inundó nuestra nación con veneno letal, responsable de la muerte de innumerables estadounidenses”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha comparecido en su residencia de Mar-a-Lago: “A última hora de la noche de ayer y a primera hora de hoy, siguiendo mis instrucciones, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela, utilizando el poderío militar estadounidense, aéreo, terrestre y marítimo, para lanzar un espectacular asalto. Ha sido un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”.

Según Trump, “Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York por su campaña narcoterrorista contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero dar las gracias a los hombres y mujeres de nuestro ejército que lograron un éxito tan extraordinario de la noche a la mañana con una velocidad, potencia, precisión y competencia impresionantes”.

“Ha sido [una operación] muy compleja, extremadamente compleja”, ha afirmado el presidente de EEUU en el programa Fox & Friends: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Si hubieran visto la velocidad, la violencia... Fue un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”.

El propio Trump ha movido en sus redes sociales una imagen de Maduro esposado: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”.

“Bajo el ahora derrocado dictador Maduro”, ha afirmado el presidente de EEUU, “Venezuela acogía cada vez más a adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en peligro nuestras vidas. Y anoche utilizaron esas armas, posiblemente en connivencia con los cárteles que operan a lo largo de nuestra frontera. Todas estas acciones constituyeron una grave violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense, que se remontan a más de dos siglos atrás, desde tiempos inmemoriales, a la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe es muy importante, pero la hemos superado con creces”.

“Era muy importante, pero lo olvidamos”, ha dicho Trump sobre la doctrina Monroe: “Ya no lo olvidamos. Con nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ponerse en duda. No sucederá. Durante décadas, otras administraciones han descuidado o contribuido a estas crecientes amenazas a la seguridad en el hemisferio occidental [el continente americano]. Bajo la Administración Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy contundente en nuestra región. Y nuestra región es muy diferente de lo que era hace poco tiempo”.

Según Trump, “todo el mundo está volviendo” a EEUU: “El futuro estará determinado por la capacidad de proteger el comercio, el territorio y los recursos que son fundamentales para la seguridad nacional, al igual que los aranceles. Protegeremos nuestras fronteras, detendremos a los terroristas, acabaremos con los cárteles y defenderemos a nuestros ciudadanos contra todas las amenazas, tanto extranjeras como nacionales. Esta operación, que ha sido un gran éxito, debería servir de advertencia a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro la vida de los estadounidenses”.

“Es muy importante señalar que el embargo sobre todo el petróleo venezolano sigue en vigor”, ha dicho Trump: “La Armada estadounidense permanece en posición, y Estados Unidos se reserva todas las opciones militares hasta que se cumplan y satisfagan plenamente las exigencias de Estados Unidos. Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben comprender lo que le ha sucedido a Maduro. Les puede pasar a ellos, y les pasará si no son justos con su pueblo. El dictador y terrorista Maduro por fin ha desaparecido de Venezuela, el pueblo es libre, y Estados Unidos es una nación más segura hoy”.

Maduro y otros dirigentes venezolanos fueron acusados en 2020 por conspiración para cometer “narcoterrorismo”, y el Departamento de Justicia ha publicado este sábado una nueva acusación contra Maduro y su esposa por su presunta participación “en una conspiración para cometer narcoterrorismo”.

La acusación formal acusa a Maduro de liderar “un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas”, y alega que las actividades de tráfico de drogas “enriquecieron y afianzaron a la élite política y militar de Venezuela”.

Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro se asoció con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo” para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, según el escrito.

En este sentido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha afirmado que Maduro y su esposa se enfrentarían a cargos tras la acusación formal en Nueva York. Bondi prometió en una publicación en las redes sociales que la pareja “pronto se enfrentaría al peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses”.

Este mismo tribunal estadounidense es el que condenó al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández por tráfico de drogas, y que recientemente ha sido indultado por Trump con acusaciones de haber sido víctima de un montaje.

“[Los venezolanos] estaban gobernados esencialmente por una dictadura o algo peor”, ha asegurado Trump en Fox.

En efecto, Trump ha sugerido en Fox que su Administración seguiría apuntando a los funcionarios del Gobierno venezolano si se ponen del lado de Maduro o si toman su testigo: “Si siguen siendo leales, el futuro es realmente malo, realmente malo para ellos. Yo diría que la mayoría de ellos se han convertido”.

Durante la entrevista, Trump ha ninguneado las críticas demócratas, que consideran el ataque ilegal, entre otras cosas por no haber solicitado permiso al Congreso antes de declarar una acción de guerra contra Venezuela. Así, el presidente de EEUU ha acusado a los demócratas de “gente débil y estúpida”.

“Lo único que hacen es quejarse”, ha dicho Trump: “Deberían decir: 'Buen trabajo'. No deberían decir: 'Vaya, quizá no sea constitucional'. Ya sabes, lo mismo de siempre que llevamos oyendo durante años y años”.

El presidente de EEUU ha reconocido que un helicóptero ha sido alcanzado durante el ataque, y que algunos soldados estadounidenses han resultado heridos, pero creía que ninguno había muerto: “Un par de chicos fueron alcanzados, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado. Lo recuperamos todo. Uno de ellos sufrió daños importantes, un helicóptero, pero lo recuperamos. Tuvimos que hacerlo porque es una guerra”.