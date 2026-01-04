Cristina Kirchner calificó como un “secuestro” la captura de Maduro y acusó a EE.UU. de violar el Derecho Internacional

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente tras la captura de Nicolás Maduro y calificó el accionar de Estados Unidos como un “secuestro literal” que viola el Derecho Internacional. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, advirtió que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

La exmandataria vinculó el operativo militar con la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), aplicada por Washington a comienzos del siglo XX. En ese marco, sostuvo que ese tipo de intervenciones directas en América Latina provocaron en el pasado “atraso económico y social” en la región.

En su descargo, Kirchner desestimó las justificaciones oficiales de Estados Unidos, que apelaron a la lucha contra el narcotráfico o a la restauración democrática. Afirmó, en cambio, que el objetivo real de la denominada “Operación Resolución Absoluta” es “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… a cara descubierta”.

La dirigente peronista también advirtió sobre las consecuencias del operativo, al señalar que el hecho “produjo la muerte de numerosas personas” y que sienta un precedente peligroso. Según su análisis, ese antecedente habilitaría a cualquier potencia a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos estratégicos.

En su mensaje, la expresidenta retomó además el concepto del Big Stick, una doctrina asociada al presidente Theodore Roosevelt, basada en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para resguardar intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos. Para Kirchner, la captura de Maduro se inscribe en esa misma lógica de acción unilateral y coercitiva.