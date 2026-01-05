Convocan a una protesta frente a la embajada de EEUU en rechazo a la operación militar en Venezuela

Organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron para este lunes una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en repudio a la operación militar en Venezuela que permitió la captura de Nicolás Maduro. La protesta partirá a las 17 desde Plaza Italia.

La convocatoria, entre otros espacios, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones políticas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (FIT-U), junto a espacios sociales y de derechos humanos. En conjunto, denunciaron una “agresión directa contra un país soberano” y advirtieron sobre el impacto regional de la intervención militar estadounidense.

Desde ATE señalaron que la movilización busca rechazar tanto el ataque militar como el plan de Estados Unidos de administrar Venezuela “por tiempo indefinido”. “Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y avanzar en la privatización de todos los recursos naturales a través de sus empresas. Si para eso es necesario utilizar al ejército, está decidido a hacerlo”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La izquierda llamó a movilizar bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina” y definió la operación militar como una agresión imperialista que busca recolonizar la región y apropiarse de sus recursos estratégicos. Desde el FIT-U remarcaron que el ataque a Venezuela sienta un precedente peligroso para toda América Latina y reclamaron el retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses, además del respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano.

Señalaron que la intervención viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas y la de la Organización de Estados Americanos, que prohíben la intervención militar entre Estados miembros. También advirtieron que se trata del mayor retroceso en la región desde la invasión estadounidense a Panamá en 1989.

“Rechazamos la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Nuestra región es territorio de paz y no admitimos que una potencia extranjera bombardee pueblos hermanos para imponer sus intereses políticos, económicos y geopolíticos”, apuntaron desde la UTEP, que aglutina a los movimientos sociales ligados al peronismo.

Aguiar, por su parte, vinculó la ofensiva con los intereses energéticos de Washington y recordó que Venezuela concentra alrededor del 17% de las reservas de petróleo del mundo. En ese marco, subrayó que el propio Donald Trump anunció el ingreso de empresas estadounidenses para “reparar la infraestructura” y hacerse cargo del sector petrolero.

El dirigente sindical también cuestionó con dureza la postura del gobierno argentino. “La posición de la Argentina a través del presidente Milei es vergonzosa. Celebra una invasión que consagra una política intervencionista y pisotea la dignidad de nuestro país. Lo que está ocurriendo en Venezuela debe ser repudiado por todos los gobiernos progresistas de la región”, afirmó.

