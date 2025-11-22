eldiario.es
Es el jefe del Estado Mayor General del Ejército

Carlos Presti, el primer militar en asumir en Defensa luego de la vuelta a la democracia

  • El teniente general Carlos Presti, con extensa trayectoria operativa y formación estratégica, fue designado para encabezar el Ministerio de Defensa.

Carlos Presti fue el elegido por Javier Milei para asumir en el Ministerio de Defensa.

Carlos Alberto Presti, designado este sábado como nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri, es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa. Será el primer militar en asumir en la cartera luego de la vuelta a la democracia en 1983.

Carlos Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Carlos Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Luis Petri, por su parte, dejará el cargo en breve, ya que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y asumirá sus funcions el próximo 10 de diciembre.

Con información de Noticias Argentinas

