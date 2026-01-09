Quién es Jorge Rodríguez, el influyente arquitecto del chavismo en Venezuela

El entramado de poder venezolano ha cambiado de líder. La operación militar ilegal de Estados Unidos en el país caribeño, precedida por un amplio despliegue en la región, ha supuesto la caída y captura de Nicolás Maduro tras 13 años al frente de la presidencia de la República Bolivariana.

No obstante, la estructura chavista permanece intacta. Delcy Rodríguez ocupa ahora el máximo cargo del país, pero el resto de las principales figuras políticas y castrenses mantienen sus posiciones, al menos por ahora. En este contexto, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, ocupa un lugar singular.

No es un político más dentro del gabinete ni un funcionario intercambiable en la rotación burocrática del chavismo. Es, según coinciden incluso voces críticas dentro y fuera del oficialismo, uno de los cerebros centrales de la administración y un operador político cuya gravitación excede ampliamente su investidura oficial.

Formalmente, Rodríguez ejerce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela –cargo en el que fue ratificado el lunes 5 de enero–, si bien previamente fue vicepresidente (2007-2008), alcalde de Libertador (2008-2017), ministro de Comunicación e Información (2017-2020) y presidente del Consejo Nacional Electoral (2005-2006).

El arquitecto de Maduro

Sus diversos roles formales no alcanzan a explicar el papel que, efectivamente, juega en el entramado de poder del chavismo desde hace años. Durante el mandato de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez fue uno de los asesores políticos que operaban en el círculo íntimo del expresidente. Era, de hecho, uno de los más cercanos y leales.

Este vínculo le permitía proyectar su influencia sobre áreas que no figuraban en su organigrama formal: la negociación política, el manejo de crisis institucionales, la gestión de la comunicación del Estado y el diseño de estrategias frente a la oposición y frente a las presiones externas, fundamentalmente de Estados Unidos.

No obstante, el poder de Rodríguez nunca ha descansado en algo parecido a una base movilizada propia o “rodriguista”, como sí pudiera ocurrir en el caso de Diosdado Cabello, sino que ha estado más ligado a sus lazos con Maduro y, en la actualidad, con Delcy.

La familia Rodríguez constituye otro elemento central para entender su posición dentro del poder. Su hermana, Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país y ministra de Hidrocarburos –un área clave en los ejecutivos chavistas–, ha sido durante años una de las figuras con mayor proyección internacional del régimen, impulsada por el propio Maduro y situada de forma recurrente en puestos de alta visibilidad política y diplomática.

En este contexto, Jorge Rodríguez ha sido señalado como uno de los arquitectos de la influencia que, en la práctica, ejerce el chavismo como movimiento político en el poder electoral del Estado venezolano.

A su vez, figura en listados de sancionados por Estados Unidos y es mencionado en informes internacionales, especialmente en aquellos difundidos por la Casa Blanca y, más específicamente, por la Administración de Donald Trump, que considera a Rodríguez una pieza clave en la “mesa chica” del ahora detenido Maduro.

Sus evidentes vínculos familiares con Delcy, así como su alineamiento ideológico con la presidenta, apuntan a que Jorge mantendrá la influencia política de la que ha gozado desde hace años dentro del chavismo. Por lo pronto, su posición al frente de la Asamblea Nacional será clave para renovar el mandato de su hermana, que, según la Constitución de Venezuela, caduca en 90 días y puede prorrogarse otros 90 por decisión del poder Legislativo.

Jorge Rodríguez frente a EEUU

Jorge Rodríguez ha sido una de las voces más críticas con Estados Unidos. Tras las reiteradas acusaciones de Donald Trump contra Caracas, al que acusó de haber “robado” el petróleo estadounidense en suelo venezolano, lanzó un mensaje a Washington en el que expresaba lo siguiente: “Los recursos petroleros que existan en el mar, en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Esa intención, confesada por Donald Trump y ratificada por Stephen Miller, y expresada de rodillas por la 'genocida' [María Corina] Machado, ha generado tal indignación en el pueblo de Venezuela que hoy, más que nunca, estamos listos para defender nuestra tierra. El petróleo de Venezuela le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos”.

Jorge Rodríguez posee un largo historial de discursos y declaraciones altisonantes contra los distintos gobiernos de Estados Unidos. Sin ir más lejos, fue la más cruda voz del chavismo durante las semanas posteriores a las elecciones de julio del año 2024, en el contexto de impugnación electoral por parte de sectores de la oposición y de la propia Administración norteamericana, por aquel entonces liderada por Joe Biden.

En la actualidad, si bien asegura que su principal objetivo será “traer de vuelta a Nicolás Maduro” –a quien llega a calificar como “hermano”– y mantiene un tono crítico con Washington, todo apunta a que esta narrativa debe leerse principalmente en clave interna. En la práctica, se posicionará a favor de tender puentes con la potencia norteamericana para mantener al chavismo en el poder y evitar nuevos ataques militares contra el país.

Ya antes del 3 de enero de 2026, en julio del año pasado, Rodríguez declaró lo siguiente: “Siempre negociamos con el Gobierno de los Estados Unidos de América […]. Quien venga en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, por supuesto […], lo recibimos y hablamos”.