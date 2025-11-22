Cambios en Seguridad y Defensa: el Gobierno confirmó como ministros a Alejandra Monteoliva y Carlos Presti

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente.

El mandatario nacional formalizó la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri antes de que ambos asuman en el Senado y la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre.

“La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional”, sostuvo el comunicado oficial.

Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la 'Doctrina Bullrich' que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo”.

El agradecimiento de Patricia Bullrich

En su mensaje público, Patricia Bullrich destacó la trayectoria y la capacidad de gestión de Monteoliva, a quien definió como una dirigente con “firmeza, profesionalismo y dedicación”. También subrayó su rol dentro del equipo durante el último año, al remarcar que su desempeño aportó “solidez y resultados” a las políticas de seguridad implementadas.

Bullrich agradeció al presidente Javier Milei por avalar la designación y por “sostener una doctrina clara” en materia de seguridad, basada en la aplicación estricta de la ley y en el fortalecimiento del orden público. Según planteó, la continuidad de Monteoliva en un rol central permitirá “proyectar hacia adelante” las líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora.

El anuncio fue leído como una señal de cohesión dentro del oficialismo en un área estratégica para el Gobierno. Desde el entorno de Monteoliva destacan su experiencia previa en gestión policial y su papel en la coordinación de operativos nacionales durante el último tiempo.

Bullrich cerró su mensaje con un fuerte respaldo político y personal a la futura ministra, al asegurar que el equipo de seguridad “se mantiene unido” y que el país continuará transitando “un camino de orden y resultados”.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente