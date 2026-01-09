El régimen de Irán corta internet después de más de 40 muertos en las protestas que se extienden en todo el país

Irán está aislado del mundo después de que las autoridades hayan cortado la conexión a internet el jueves por la tarde, en medio de las protestas antigubernamentales que se han extendido por todo el país desde finales de diciembre y en las que han muerto más de 40 personas y más de 2.200 han sido detenidas, según la ONG con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Las manifestaciones por la carestía y la crisis económica dieron comienzo el mes pasado y han ido aumentando en número y en lugares de Irán, desde la capital hasta rincones más remotos. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones frente a las protestas antigubernamentales, que se organizan a través de internet, las autoridades han cortado la conexión, ha denunciado la organización NetBlocks.

Según la organización que monitorea la actividad en la red, Irán ha estado prácticamente desconectado desde el jueves por la tarde, “después de que las autoridades impusieran un apagón nacional de Internet en un intento de reprimir las protestas generalizadas mientras encubrían las informaciones sobre la brutalidad del régimen”.

Varias ONG y activistas que se encuentran fuera del país han informado de la represión y la violencia contra los manifestantes. Internet fue cortado antes del viernes, día festivo y habitualmente de grande protestas, y ante el llamamiento a salir a las calles del príncipe en el exilio Reza Pahlavi, hijo del último sha de Persia que huyó de Irán antes de la Revolución Islámica de 1979.

Según la agencia Associated Press, en las manifestaciones se han escuchado gritos de apoyo al sha, algo que en el pasado podría haber acarreado una sentencia de muerte para los iraníes, pero que indica la ira que alimenta las protestas por la deteriorada economía a causa de las sanciones internacionales.

El jueves por la noche, en Teherán se pudieron escuchar cánticos como “¡Muerte al dictador!” y “¡Muerte a la República Islámica [de Irán]!”, o alabando al sha: “¡Esta es la última batalla! ¡Pahlavi regresará!”. Miles de personas salieron a las calles antes de que se cortara la conexión, según testigos citados por Associated Press.

La agencia Reuters ha informado de que tampoco las líneas telefónicas funcionan y al menos 17 vuelos entre Dubai e Irán han sido cancelados (Dubai es uno de los principales aeropuertos donde hacen escala los aviones que salen o llegan al país persa).

Las autoridades iraníes han reaccionado de forma ambivalente ante los acontecimientos en las calles, afirmando que las protestas por la economía son legítimas y, al mismo tiempo, respondiendo con gases lacrimógenos, porras y balas contra los manifestantes, jóvenes en su mayoría que exigen mejores condiciones de vida y más libertades individuales.

Los medios de comunicación oficiales del régimen han informado este viernes sobre las protestas, por primera vez desde su comienzo, según Associated Press. Esos medios han denunciado que “agentes terroristas” de Estados Unidos e Israel provocaron incendios y desataron la violencia en las calles de Irán, y han informado de “víctimas”, sin dar más detalles.

Este viernes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se ha dirigido a los manifestantes en un breve mensaje difundido por la televisión estatal. La máxima autoridad del país –por encima del Gobierno y del presidente de la República– ha acusado a los manifestantes de “arruinar sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país”, en referencia al de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje publicado hace una semana en su red Truth Social, Trump dijo que ayudaría a los manifestantes en Irán, si las autoridades reprimían violentamente las protestas. “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió el presidente estadounidense. “Estamos preparados y listos para la acción”.