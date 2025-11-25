Milei condecoró a Presti, el primer militar que será ministro de Defensa desde el retorno de la democracia

Javier Milei condecoró a Carlos Presti, el actual jefe del Ejército que será el primer ministro de Defensa desde el retorno democrático en 1983. El Presidente se mostró con el teniente general en un acto oficial en la Casa Rosada donde entregó diplomas y sables a distintos miembros de las Fuerzas Armadas.

Milei se exhibió con Presti ajeno a las críticas desde los organismos de derechos humanos y la oposición, que cuestionó la trayectoria castrense del nominado ministro. El titular del Ejército es además hijo del coronel Roque Carlos Presti, quien fue torturador, asesino y ladrón de bebés durante la última dictadura. El militar nunca cuestionó el “honor” de su padre, quien murió impune en 1993.

En el acto participó Luis Petri, el actual ministro de Defensa. Su sucesor se confirmó durante el fin de semana largo, en un anuncio oficial en el que Presti fue calificad con una “intachable carrera militar”. Para el ministro saliente, su sucesor desborda “capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”. Y agregan que, con su nombramiento, el gobierno de La Libertad Avanza busca inaugurar “una tradición” de ministros militares “dando por finalizado (sic) la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Petri dejará el cargo en los próximos días para asumir una banca en Diputados, así como Patricia Bullrich abandona Seguridad para desembarcar en el Senado. El Gobierno también confirmó que la sucesora de Bullrich será Alejandra Monteoliva, su actual número 2.

Según pudo recoger elDiarioAR de fuentes en Defensa, la nominación de Presti generó una sorpreta interna. “Es raro para nuestra mentalidad, pero va en línea con lo que pasa en Estados Unidos, donde los militares son los ministros”, dijeron en el entorno de Petri.

Pestri fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023. Ahora tendrá un cargo en el Poder Ejecutivo.

MC