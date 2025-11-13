Eliana Madera y dos maternidades alejadas de la postal de felicidad

En la nueva novela, Las bencidiones, Eliana Madera presenta dos mujeres en espejo, dos familias. Dos maternidades alejadas de la postal de felicidad que se quiere hacer pasar por “normal”.

Diana, madre de tres, enfrenta el dolor de una separación traumática. Queda a cargo de sus hijos, lo cual no evita que caiga en una profunda depresión con funestas consecuencias. Nadia, con su hijo recién nacido a cuestas, descubre la dificultad insospechada de esos primeros tiempos tras el parto, en los que su vida se ha puesto en pausa, convertida exclusivamente en insumo para el florecimiento del recién nacido. Obsesionada con la historia de Diana y con descubrir qué secretos esconde el departamento donde ahora vive —y que antes habitó Diana—, Nadia comienza a entrelazar su presente con los restos de un pasado tenebroso.

Madera vive en Buenos Aires, donde dicta clases de escritura y talleres literarios. Nació en Carlos Casares en 1985.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins