Pronostican un verano más cálido de lo habitual en el AMBA y la costa bonaerense

El calor extremo vuelve a ser protagonista en el inicio del verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico trimestral -que abarca los meses de noviembre, diciembre y enero- y anticipó que buena parte de la provincia de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana (AMBA) y la zona costera, podría registrar temperaturas superiores a los valores históricos.

La proyección indica una alta probabilidad de que las marcas térmicas superen el promedio habitual, lo que incrementa el riesgo de olas de calor más intensas y prolongadas. Este escenario podría poner a prueba tanto la infraestructura eléctrica como los servicios de salud, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

En la memoria reciente aún resuenan los veranos de calor extremo que transformaron a la provincia en un verdadero horno. Buenos Aires registró su récord histórico de temperatura máxima en enero de 1957, con 43,3 °C, mientras que en Mar del Plata se alcanzaron casi 42 °C en enero de 2022, en el marco de una de las olas más intensas de los últimos años.

El SMN recordó que, frente a estos episodios, es clave reforzar los cuidados básicos: mantenerse hidratado, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y prestar especial atención a los grupos de riesgo, como personas mayores, niñas y niños pequeños. Las autoridades sanitarias y municipales suelen activar dispositivos especiales de asistencia, junto con campañas de prevención y puntos de hidratación en espacios públicos.

El fenómeno también preocupa en el ámbito rural y productivo, donde el estrés térmico puede afectar tanto a los cultivos como al ganado y al abastecimiento de agua.

Con el verano a la vuelta de la esquina, los especialistas coinciden en que la planificación y la prevención serán fundamentales para mitigar los efectos de un trimestre que, según todos los pronósticos, se perfila más caluroso que el habitual.