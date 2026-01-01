Al menos 40 muertos y 115 heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana

Al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría de ellos graves, por un incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón de Valais (en el sur del país). El incendio se ha producido aproximadamete a las 01:30 horas de la mañana en la fiesta de fin de año que se celebraba en 'Le Constellation', un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad. Había más de 100 personas en el establecimiento.

En una rueda de prensa, las autoridades del cantón han informado de que el incendio ha sido “grave” y que los servicios de emergencias siguen trabajando en la zona. El presidente del Consejo de Estado, Matthias Reynard, ha expresado su “solidaridad con las familias en duelo” y ha enviado un mensaje de apoyo a los heridos y a los servicios de emergencias. “Lo que debía ser una velada festiva se convirtió en una pesadilla”, ha asegurado. Horas después la Policía suiza ha confirmado, al menos, 40 muertos y 115 heridos.

La Policía ha precisado que gran parte de las personas heridas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Tras recibir el aviso de incendio, un gran número de efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencias se desplazaron directamente al lugar para socorrer a las víctimas. Aunque el origen sigue siendo desconocido, las autoridades descartan que se trate de un acto terrorista y se inclinan por un accidente, probablemente producido por pirotecnia.

Las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochevieja debido a la situación de sequía que vive la zona. La localidad usualmente se encuentra habitualmente cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión carece de nieve por la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas para esta época del año.

En un primer momento, un portavoz de la policía cantonal había hablado de “una explosión de origen desconocido”. Las autoridades descartan ya que el origen haya sido una explosión, sino que fue el incendio lo que produjo varias explosiones en el local. “Hay varios heridos y varios muertos”, añadió.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente. Varios testigos han asegurado a BFMTV que también había gente menor de edad.

Extranjeros entre las víctimas

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans-Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España consultadas por RTVE, por el momento no hay constancia de víctimas españolas, aunque la embajada está “activada para prestar toda la atención consular necesaria”.

De momento, entre los heridos, habría dos ciudadanos de nacionalidad francesa, según ha informado el Ministerio de Exteriores galo en un comunicado. Por su parte, el embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha afirmado que las pesquisas son todavía “muy preliminares” pero ha apuntado que “hay italianos de quienes sus familiares no tienen noticias”. “Pero todavía no se puede hablar de desaparecidos”, ha asegurado en declaraciones a la televisión pública RAI. Además, también ha detallado que la identificación de las víctimas llevará tiempo.

La televisión suiza RTS detalla que los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por las víctimas. Los heridos están siendo repartidos por unidades de quemados de centros de todo el país, y varios han sido trasladados ya hasta Zúrich, a 200 kilómetros del incidente.

El ministro de Exteriores de la vecina Italia, Antonio Tajani, ha ofrecido la colaboración de la Protección Civil de las regiones norteñas de Val de Aosta y Lombardía, colindantes con las fronteras helvéticas. Además, ya se ha preparado el hospital de grandes quemados de Niguarda, en Milán (norte), para recibir en helicóptero eventuales heridos.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha pospuesto su discurso de año nuevo, previsto para este jueves al mediodía. “Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana, una tragedia que ha afectado a todo el país”, ha escrito en su cuenta de X.