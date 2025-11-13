Murió un hombre en un incendio en un hotel familiar de Caballito

Un hombre de 30 años murió este jueves a raíz de un incendio que se registró en un hotel familiar del barrio porteño de Caballito. El fuego se desató en un inmueble de cuatro pisos ubicado en Avenida Avellaneda al 300, entre Campichuelo y Eleodoro Lobos, según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a la agencia Noticias Argentinas.

Además de la víctima fatal, cuatro personas fueron asistidas en el lugar por personal de salud, y una de ellas fue trasladada al hospital Durand con un diagnóstico de inhalación de humo.

El foco ígneo se originó en el primer piso del edificio, sobre un sector donde se acumulaban prendas de vestir, y abarcó una superficie de aproximadamente un metro por un metro y medio de alto, precisaron las autoridades.

El incendio fue controlado rápidamente con un extintor a base de polvo químico seco (PQS), aunque en el operativo participaron ocho dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron en tareas de enfriamiento y ventilación del lugar para evitar una nueva propagación.

Las causas del siniestro aún se investigan.

Incendio del miércoles

En tanto, la oficina de incendios y explosiones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires realizan las pericias en la calle Riglos, entre Formosa y la avenida Juan B. Alberdi, tras el escape de gas e incendio en Caballito que dejó a dos hombres heridos, uno de ellos con quemaduras de gravedad, y locales con seios daños.

Según confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, este jueves por la mañana comenzaron las pericias en el lugar y el caso ya se encuentra judicializado.

Para llevar a cabo las tareas correspondientes, se informó que continúa el perímetro en la zona para impedir el paso vehicular, aunque los vecinos pudieron dormir en sus domicilios ya que no hay peligro.

En el cierre de la intensa jornada del miércoles se supo que el Gobierno porteño intimó a la empresa Edesur y a una contratista de Metrogas para que den explicaciones en estas primeras 24 horas.

Esto se debe porque la primera información sobre qué pasó es que operarios de Edesur se encontraban arreglando en el lugar cuando rompieron el caño de gas.

Por el hecho, dos hombres resultaron heridos, un operario de la empresa de energía que fue trasladado al Hospital del Quemado con graves lesiones y un comerciante que fue llevado por el SAME al Hospital Durand.

A su vez, hay daños en dos locales cercanos, uno es un garage que sufrió el desprendimiento de mampostería, rotura de vidrios y deformaciones de carpintería metálica.

Con información de la agencia NA