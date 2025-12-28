La autopsia confirmó que el hombre asesinado en un operativo policial en Lugano recibió disparos en zonas vitales

Los primeros resultados de la autopsia judicial arrojaron nuevos elementos sobre la muerte de Juan Gabriel González, el hombre que falleció tras un operativo policial en Villa Lugano, y reforzaron el eje de la investigación sobre el accionar de los efectivos que intervinieron en el procedimiento.

Según el anticipo del examen forense, que fue informado a los familiares de la víctima, González sufrió lesiones provocadas por proyectiles de munición múltiple que impactaron en zonas vitales, específicamente en el tórax y el abdomen, lo que derivó en una hemorragia fatal. El informe completo será enviado en los próximos días al juzgado a cargo de la causa.

Organismos de derechos humanos señalaron que el disparo habría sido realizado con armamento largo utilizado por la Policía de la Ciudad. Si bien aún no se precisó el tipo de arma empleada, las primeras conclusiones indican que el tiro fue efectuado a corta distancia, un dato clave para la reconstrucción de los hechos.

El episodio se produjo el jueves por la tarde en el asentamiento Villa 20, en la intersección de Chilavert y Araujo, cuando efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación acudieron al lugar tras un llamado por disturbios entre vecinos. De acuerdo con la versión oficial, los policías fueron agredidos al llegar y respondieron con elementos antidisturbios.

Sin embargo, registros fílmicos tomados por testigos muestran parte del enfrentamiento y el momento en que González, de 45 años, cae al suelo tras forcejear con los agentes. Fue asistido por el SAME por una herida en el pecho y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se confirmó su muerte poco después.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que dispuso que la investigación sea llevada adelante por la Policía Federal. En paralelo, la Policía de la Ciudad separó preventivamente a uno de los efectivos involucrados y entregó celulares, cámaras y armamento para las pericias.

La investigación busca ahora determinar si el uso de la fuerza fue proporcional y acorde a los protocolos vigentes, y si existió responsabilidad penal en el accionar policial.