La nena herida por una bala perdida en Navidad sigue en estado crítico tras una complicación controlada

Angelina, la nena de 12 años que fue herida por una bala perdida en su casa de Morón durante la noche de Navidad, permanece estable dentro de un cuadro crítico, según informó su familia en un nuevo comunicado difundido en las últimas horas.

De acuerdo con ese parte, la evolución clínica presentó una complicación leve que generó preocupación, pero fue controlada a tiempo por el equipo médico que la asiste desde su ingreso. En el mensaje, los familiares agradecieron el “profesionalismo y la dedicación” del personal de salud.

La niña está internada en terapia intensiva desde el 25 de diciembre, cuando recibió un disparo en la nuca mientras se encontraba en el patio de su vivienda observando los fuegos artificiales. El episodio ocurrió en el marco de los festejos navideños y volvió a exponer las consecuencias de la violencia armada en situaciones cotidianas.

En paralelo, los peritajes realizados a partir de estudios por imágenes indicaron que el proyectil sería de calibre .40, aunque los investigadores no descartan que se trate de un 9 milímetros. La causa judicial continúa en trámite para establecer el origen del disparo y determinar responsabilidades.

En el mismo comunicado, la familia agradeció las muestras de acompañamiento recibidas y reiteró su pedido de justicia por lo ocurrido.