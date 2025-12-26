La familia de la nena que recibió una bala perdida en Navidad reclamó justicia y advirtió al tirador: “Que se cuide”

Angelina, una niña de 12 años que celebraba junto a su familia en la casa de sus abuelos en Villa Sarmiento, fue alcanzada por una bala perdida minutos después del brindis y se encuentra internada en una clínica de Ramos Mejía, donde fue trasladada después de un primer paso por el Hospital San Juan de Dios. El caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón.

Los familiares relataron el episodio y exigieron justicia. Desde la puerta de su casa en Pedro Castelli y Madero, en la localidad de Villa Sarmiento, su tía rompió el silencio con una mezcla de esperanza e indignación: “Va a salir porque es superfuerte, pero que el hijo de puta que es el dueño de la bala se cuide”, lanzó ante las cámaras televisvias.

El hecho ocurrió cuando los niños de la familia salieron a la vereda a ver los fuegos artificiales tras la cena, a las 00.05 del jueves. “No llegaron a abrir los regalos, tuvieron que salir corriendo”, relató su tío, quien detalló que el proyectil —de bajo calibre— quedó alojado en la fosa posterior del cráneo. “Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital”. De inmediato, sus familiares advirtieron que la pequeña tenía sangre en la zona de la cabeza, por lo que la trasladaron Hospital San Juan de Dios, pero, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en terapia intensiva.

Aunque la menor se encuentra estable, su estado es crítico y los médicos evalúan una compleja cirugía para extraer la bala que “entró pero no salió”.

La familia apunta contra la “inconsciencia” de quienes disparan al aire: “No miden las consecuencias; cada disparo al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien”, concluyeron con profundo dolor.

Según el testimonio de su tío, Angelina no estaba realizando ninguna actividad de riesgo, sino simplemente disfrutando del espectáculo nocturno. “Ella estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado”, explicó.

Sus seres queridos mantienen la esperanza de que el daño no sea irreversible. “Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, señalaron con cautela ante los micrófonos.

A pesar de la gravedad que implica una herida de arma de fuego, el familiar intentó llevar algo de tranquilidad sobre la evolución de la niña e indicó que Angelina se encuentra actualmente “mejor y estable”, según los últimos reportes médicos que recibió la familia.

Al respecto, un dato clave que trajo alivio es que, en principio, la bala no habría afectado la parte motriz. “Ahora está sedada y con la zona muy inflamada. La bala todavía sigue adentro”, confirmó el tío, quien pidió oraciones para que la niña pueda “vivir tranquila” tras superar este trauma.

“Es una criatura, solo pedimos que se recupere”, concluyó su tío antes de regresar al centro asistencial donde la pequeña permanece bajo observación estricta.

Hubo 24 heridos por uso de pirotecnia en la Ciudad

Al menos 24 personas resultaron heridas por el uso de pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires durante los festejos por la Navidad, según informaron fuentes oficiales.

Desde anoche y hasta las 7 de este jueves 25 de diciembre, el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze asistió a 10 pacientes y todos los cuadros fueron ambulatorios.

Por su parte, otros siete afectados recibieron atención en el Hospital Santa Lucía, de los cuales cinco sufrieron heridas producto de pirotecnia y dos consultaron por traumatismos por corchos.

El SAME auxilió a tres personas víctimas de quemaduras y una de ellas fue derivada al Hospital Argerich.

Además, en el Hospital de Quemados se atendieron a cuatro pacientes.

