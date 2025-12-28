Trump asegura que ha tenido una llamada “muy positiva y productiva” con Putin antes de reunirse con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que mantuvo una conversación telefónica “muy positiva y productiva” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, previa a su encuentro con Volodímir Zelenski en Mar-a-Lago.

Así lo anunció el presidente de EEUU en su perfil de Truth Social, donde agradeció a la prensa “su atención con este asunto”: “Acabo de mantener una conversación telefónica muy positiva y productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1.00 p.m. [hora local; 19.00 horas en la España peninsular] de hoy, con el presidente Zelenski de Ucrania. La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. La prensa está invitada. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Este domingo, Trump y Zelenski se reúnen en el comedor principal de la mansión del dirigente republicano para abordar el plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Un encuentro que se produce en medio de los duros ataques rusos de las últimas horas contra Kiev y otras ciudades ucranianas y en un contexto en el que existen dudas sobre si Moscú esté dispuesto a abandonar sus demandas maximalistas para poner fin al conflicto. La renunión tendrá lugar frente a los medios de comunicación.

Se espera que los dos líderes aborden la última versión de un plan de paz de 20 puntos y la cuestión no resuelta del futuro de la región del Donbás, en el este de Ucrania, clave de la disputa territorial entre Kiev y Moscú.

Sin embargo, no hay grandes expectativas de que la visita del presidente ucraniano a Florida pueda dar lugar a un acuerdo significativo. En una entrevista con Politico la semana pasada, Trump dijo que esperaba una “buena” reunión, pero no respaldó las últimas propuestas de Zelenski. “Él no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, afirmo Trump en su tono habitual. “Así que veremos qué tiene”.

Previo a su encuentro con Trump, Zelenski se reunió en Canadá con su primer ministro, Mark Carney, quien señaló que las negociaciones para alcanzar una paz “justa y duradera” en Ucrania están en un momento “crucial”.

El líder canadiense añadió que existen “las condiciones y la posibilidad” para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria “la voluntad” de Rusia.