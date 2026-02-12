Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires para Carnaval
Olavarría, celebrará el 22° Festival Nacional de Doma y Folclore; Mar Chiquita, la 24° Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar y Coronel Dorrego, la 6°Fiesta Provincial Río Quequén Salado.
El calor invita a disfrutar del agua y la noche para realizar competencias deportivas: Chascomús, llevará a cabo el Circuito Aguas Abiertas; Villa Gesell, la Maratón del Desierto 2026-Edición Nocturna y Guaminí, el 16° Cruce a Nado Cochicó Homenaje a Pablo Sainato.
En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con propuestas recreativas y servicios gratuitos para toda la familia.
CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ
VILLA GESELL
Parador Recreo 2026
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.
Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar
GENERAL ALVARADO (Miramar)
Parador Recreo 2026
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.
Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar
FIESTAS POPULARES
GENERAL ALVARADO (Pueblo Turístico Mechongué)
52º Fiesta Regional del Camionero y 39º Fiesta Regional del Agricultor
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de Mechongué.
Descripción: Viernes, a partir de las 16:00, charlas técnicas y peña folclórica al aire libre; sábado, baile, elección de la embajadora, feria de artesanías, puestos de productores locales y puestos gastronómicos. Domingo, desfile de camiones, máquinas agrícolas, agrupaciones tradicionalistas, tropillas y cierre con espectáculo musical. Entrada gratuita. Mechongué forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza el Club Social y Deportivo Mechongué con apoyo del Municipio de General Alvarado y de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Más información: https://www.instagram.com/club_soc._y_dep._mechongue/
OLAVARRÍA
22ª Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría
Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al domingo 14, a partir de las 10:00, en el Predio de la Sociedad Rural, avenida Ituzaingó 275.
Descripción: Antes de las 10:00, preselección de artistas; a las 20:00, apertura del escenario mayor; desde la medianoche, peñas folclóricas. Espectáculos musicales: Angela Leiva, Yamila Cafrune y Los Nocheros. Puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada arancelada. Las personas con discapacidad ingresan gratis. Organiza el Club Ferrocarril con el apoyo de la Municipalidad de Olavarría.
Más información: https://www.instagram.com/festivalolavarria/ www.facebook.com/municipiodeolavarria - www.instagram.com/muniolav
www.instagram.com/olavarria.va/
MAR CHIQUITA (Santa Clara del Mar)
24 Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal
Fecha, hora y lugar: Del lunes 16 al viernes 23, a partir de las 20:00, en la rotonda del Viejo Contrabandista.
Descripción: Espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Gastronomía local y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita - http://turismo.marchiquita.gob.a
CORONEL DORREGO (Paraje Puente Viejo)
6º Fiesta Provincial Río Quequén Salado
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 16:00, en el Paraje Puente Viejo, Río Quequén Salado.
Descripción: Espectáculos en vivo, paseo de artesanías, patio gastronómico y actividades recreativas con artistas, instituciones y emprendimientos locales y de la región. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.
Más información: https://www.instagram.com/p/DUA5nJdkeSB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ== - https://www.instagram.com/turismodorrego/ - www.dorregoturismo.com.ar
EVENTOS GASTRONÓMICOS
SAN NICOLÁS
10° Festival Rico
Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al lunes 16, a partir de las 20:00, en el Paseo del Empedrado, Juan Manuel de Rosas y Lavalle.
Descripción: Espectáculos musicales, parque inflable infantil y exposición gastronómica: restaurantes, puestos de comida, barras de tragos y pastelería. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Nicolás. Más información: https://www.instagram.com/descubrisannicolas/ www.facebook.com/DescubriSanNicolas - - www.instagram.com/descubrisannicolas
MARCOS PAZ
Festival Gastronómico Nacional e Internacional
Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 13:00, en el Paseo de la Estación, calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Papa Francisco.
Descripción: Distintos sabores del mundo, cervezas artesanales, puestos de artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y cierre con Damaris. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz. Más información: www.instagram.com/turismo_marcospaz - www.facebook.com/TurismoMunicipiodeMarcosPaz
EVENTOS CULTURALES
CORONEL DORREGO
Marisol Bajo las Estrellas
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 21:00, en el mirador del río Quequén Salado.
Descripción: Observación astronómica con telescopios profesionales: constelaciones, estrellas, nebulosas y cúmulos. Actividad gratuita con cupos limitados. Reserva en la oficina de turismo. Sujeto a condiciones climáticas. Organiza la Municipalidad de Dorrego con el acompañamiento del Centro de Observaciones Astronómicas de Monte Hermoso. Más información: https://www.instagram.com/p/DUTJks8EWZ4/ https://www.facebook.com/DorregoTurismo02?locale=es_LA
PILA
Nochecitas de Verano
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 20:00, en la Plaza San Martín.
Descripción: Propuesta cultural para compartir en familia y con amigos. Llevar reposera. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila. Más información: https://www.instagram.com/turismopila/ - https://www.facebook.com/partidodepila/?locale=es_LA
ADOLFO ALSINA (Carhué)
Holos,1° Encuentro Holístico
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 09:00 a 15:00, en La Chacra, camping municipal y de 16:00 a 20:00, en la playa Eco Sustentable.
Descripción: Charla, chi-kung, respiración, caminata del silencio, alimentación ayurvédica, yoga con flotación en el lago. Actividades aranceladas. Organiza Holos con el acompañamiento de la Municipalidad de Adolfo Alsina.
Más información: https://www.instagram.com/holosepecuen/ www.instagram.com/carhue_ar/ - www.facebook.com/lagoepecuen.carhue
GENERAL BELGRANO
33° Festival Mayor de Tango y Folklore
Fecha, hora y lugar: Del sábado 14 al martes 17, a las 21:00, en la plaza 1° de agosto.
Descripción: Patio gastronómico, artesanías, emprendimientos, sector de juegos infantiles y presentación de artistas locales. Espectáculos: sábado, Natalia Pastorutti y Leandro Lovato; domingo, Maggie Cullen y Mora Godoy. Lunes, La Nueva Luna del Chino, Megatropical, Amar Azul y bandas locales; Fiesta de la Espuma, murgas y comparsas. Entrada gratuita al predio. Organiza la Municipalidad de General Belgrano
Más información: https://www.instagram.com/p/DT5RWkCkSP9/ www.facebook.com/direcciondeturismo.gralbelgrano -
EVENTOS DEPORTIVOS
CHASCOMÚS
Circuito Aguas Abiertas
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 10.00, en las escalinatas, Lastra y Costanera.
Descripción: Última fecha de esta edición. Competencias: 12:30, carrera promocional de 750 metros y 14:00, largada de la carrera principal de 2.500 metros. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Chascomús.
Más información: https://www.instagram.com/chascomusdeportesok/?hl=es https://www.facebook.com/MuniChascomus/?locale=es_LA
VILLA GESELL
Maratón del Desierto 2026 - Edición Nocturna
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 20:00, en Kite Gesell, 313 y playa.
Descripción: El clásico del running de verano en Pinamar presenta su versión nocturna en Villa Gesell. Dos distancias sobre arena y médanos: 10 kilómetros, competitivo y 5, participativo. Cupos limitados. Inscripción arancelada. Organiza Sosasur con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.
Más información: https://www.maratondeldesierto.com/web/ - https://www.gesell.tur.ar/eventos/marat-n-del-desierto-2026-AAC939814A
NECOCHEA
Neco Night
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 21:00, desde el Sáhara Club de Playa.
Descripción: Carrera nocturna junto al mar. Distancias de 10 y 5 kilómetros; 3 kilómetros, participativo y caminantes. Inscripción a través del siguiente link: https://necotrail.cerokogroup.com/. Actividad arancelada. Organiza Neco Night Race con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.
Más información: https://www.instagram.com/p/DTX714KgAU8/?igsh=MzY5NXR2dWxtcmNt - https://www.instagram.com/necocheatur/ - https://www.facebook.com/NecocheaTur/?locale=es_LA
GUAMINÍ (Cochicó)
16° Cruce a Nado Cochicó Homenaje a Pablo Sainato
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.
Descripción: Competencia de aguas abiertas. Distancias: 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros competitiva. Actividad arancelada. Inscripciones bahiacorre.com.ar. Contacto (2923) 435811. El día del certamen no se harán inscripciones. Organiza la Municipalidad de Guaminí junto con Bahía Corre.
Más información: www.instagram.com/p/DS2JuxgjoVU/?img_index=3 - www.facebook.com/turismo.guamini
VISITAS GUIADAS
VILLA GESELL (Mar de las Pampas)
Sendero Botánico “Mónica E. García”
ACTIVIDAD GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Jueves 12 y 19, a las 18:00; martes 17, a las 10:00; en Carlos Gesell y Padre Cardiel.
Descripción: Visita guiada abierta para conocer aspectos culturales y naturales de la creación del paisaje de Mar de las Pampas. El trayecto cuenta con especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas para ubicar al visitante. Se lleva adelante de modo ininterrumpido desde 2004. Actividad gratuita. Organiza la Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.
Más información: https://www.instagram.com/villageselltur/?hl=es https://www.gesell.tur.ar/eventos/sendero-bot-nico-m-nica-e-garc-a-C1927748DB
TRES ARROYOS
Visita guiada a San Francisco de Bellocq
Fecha, hora y lugar: Jueves 12, a las 17:30, en el Monumento a los Colonos.
Descripción: La coordinación en destino estará acompañada por “La Peña, paseos con historia”. Dos salidas: desde Tres Arroyos, Pueblito Mío, 9 de Julio 71, a las 16.30 y desde Claromecó, Oficina de Informes Turísticos, calle 9 esquina 30, a las 16.30. Recorrido por el pueblo, con visitas al Museo y Centro Cultural, en la Estación de Ferrocarril y al Hospedaje “La Primavera”. Cantina del Club Recreativo Echegoyen, con espectáculos locales. Hora aproximada de finalización: 22:00. Traslado gratuito. Visita guiada a la gorra. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.
Más información: https://www.facebook.com/turismo.tresarroyos/?locale=es_LA - https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/?hl=es
Más información en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.
Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.
0