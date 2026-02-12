Día de Darwin: ¿por qué se conmemora el 12 de febrero?

El Día de Darwin se conmemora cada 12 de febrero en homenaje al nacimiento de Charles Darwin, el naturalista británico que revolucionó la biología con su teoría de la evolución por selección natural. La fecha invita a reflexionar sobre el impacto de sus ideas y sobre la importancia del conocimiento científico en la sociedad contemporánea.

Publicado en 1859, El origen de las especies marcó un antes y un después en la comprensión de la diversidad de la vida. La teoría de Darwin explicó cómo las especies cambian a lo largo del tiempo en función de la adaptación al entorno, sentando las bases de la biología evolutiva y transformando la manera de pensar la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Más allá de su aporte científico, el legado de Darwin está asociado al pensamiento crítico, la observación rigurosa y la búsqueda de evidencias. Sus ideas impulsaron debates que trascendieron el ámbito académico e influyeron en campos como la antropología, la genética y la ecología.

En la actualidad, la teoría de la evolución continúa siendo fundamental para comprender fenómenos como la resistencia a antibióticos, la biodiversidad y el impacto del cambio climático en los ecosistemas. En este sentido, el Día de Darwin también funciona como una oportunidad para reforzar la educación científica y combatir la desinformación.

El 12 de febrero invita a celebrar la ciencia como herramienta para interpretar el mundo y a reconocer la vigencia de un pensamiento que, más de un siglo después, sigue aportando claves para entender la vida en todas sus formas.

NB