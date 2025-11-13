Santilli adelantó que la agenda de sesiones extraordinarias incluirá propuestas de los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó este jueves que la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso incorporará temas impulsados por los gobernadores y que serán comunicados “más adelante”. “La agenda tendrá algunas cosas más que vienen de los gobernadores. Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, expresó el funcionario al participar de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Santilli destacó la importancia de la articulación con las provincias en el marco del paquete de reformas que el Ejecutivo planea enviar al Parlamento. La convocatoria a sesiones extraordinarias, prevista para las próximas semanas, incluirá proyectos vinculados a la reforma laboral, al Presupuesto 2026 y a medidas de reactivación económica.

Durante su exposición ante empresarios, el ministro subrayó que el sector privado es “central en el pasado, presente y futuro de la Argentina” y llamó a construir un “diálogo maduro y con altura” con el sindicalismo, en torno a las transformaciones que impulsa el Gobierno. “Necesitamos sacar de la informalidad a millones de argentinos. Eso va a redundar en una mejora para todos, incluso en lo más importante, que son los jubilados”, sostuvo Santilli.

El funcionario también repasó el contexto en el que asumió la actual administración. Recordó que el presidente Javier Milei recibió un país “con 15 puntos de déficit -10 del Banco Central y 5 del Tesoro- y sin generación de empleo neto en los últimos 15 años”.

Asimismo, destacó el “triunfo electoral contundente” de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre, y puntualizó que el Presupuesto 2026 destina el 85% de su gasto e inversión a jubilaciones, educación y salud. “Es fundamental consolidar la modernización laboral y fortalecer la inversión privada, porque sin eso no hay crecimiento sostenible”, concluyó.

La exposición de Santilli formó parte de la jornada central de la Conferencia Industrial organizada por la UIA, que reúne a dirigentes empresariales, funcionarios y economistas para debatir la agenda productiva del país.

Con información de la agencia NA