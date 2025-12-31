La Justicia fijó fecha para el juicio por crímenes de lesa humanidad en la causa Molinos

El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata fijó el inicio del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, quien se desempeñó como gerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda durante la última dictadura militar. El proceso comenzará el 23 de abril de 2026, a las 12 horas, y constituye un nuevo avance en la investigación de la responsabilidad empresarial en los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

La apertura del juicio se produce cuando está próximo a cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 y es el resultado de una lucha sostenida durante décadas por parte de familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales del sector.

En ese camino, tuvieron un rol central la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital y Gran Buenos Aires (SOEIA), que se presentaron como querellantes y aportaron actas y documentación clave para la causa.

Ambas organizaciones asumieron el compromiso de representar a sus afiliados víctimas de la represión ilegal, no solo frente a la complicidad empresarial sino también ante la pasividad de la conducción sindical de aquellos años.

Emilio Parodi, empleado jerárquico del grupo Bunge & Born —propietario de Molinos Río de la Plata durante la dictadura— está imputado por integrar la estructura que confeccionó listados de trabajadores de la planta de Avellaneda que luego fueron secuestrados por el aparato represivo del Estado debido a su actividad sindical. En varios casos, los operativos incluyeron también a familiares de las víctimas.

Tras décadas de impunidad, Emilio Parodi fue detenido el 4 de julio de 2023. La elevación de la causa a juicio oral y la fijación de una fecha concreta representan un paso significativo en el esclarecimiento de los secuestros, las torturas y las desapariciones de trabajadores del sector aceitero. No obstante, desde la Federación y el Sindicato de Capital y Gran Buenos Aires reclamaron en agosto de 2023 que otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda sean citados a indagatoria por su presunta participación en los hechos.

Según consta en la causa, en la planta de Molinos de Bunge & Born en Avellaneda fueron víctimas de delitos de lesa humanidad 26 trabajadoras y trabajadores: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadín Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fue apropiada cuando tenía seis meses de edad tras la desaparición de sus padres.

A medio siglo del inicio del terrorismo de Estado, la causa Molinos vuelve a poner en primer plano la necesidad de juzgar no solo a los responsables militares, sino también a los actores civiles y empresariales que colaboraron activamente con el plan represivo.

JIB