Rusia acusó a Ucrania de intentar atacar una de las residencias de Putin y Zelenski lo niega

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a las fuerzas ucranianas de intentar atacar con drones una de las residencias de Vladímir Putin. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo negó rotundamente y acusó a Moscú de querer socavar el proceso para lograr un acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, dijo Lavrov, citado por las agencias rusas y sin aportar pruebas.

Lavrov aseguró que Moscú “revisará” su postura en las negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la guerra tras el supuesto ataque. “No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que viró hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas”, afirmó Lavrov a la prensa rusa.

El jefe de la diplomacia rusa aseguró que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se registraron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos. Además, adelantó que las acciones de Ucrania “no se quedarán impunes”. “Se determinaron los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”, aseguró el ministro.

Zelenski: “Una invención total”

El presidente ucraniano negó rápidamente el ataque y agregó que se trata de una “invención” de Moscú para socavar el progreso entre Kiev y Washington en las conversaciones de paz, durante las cuales el Kremlin no dio muestras públicas de ceder en sus demandas maximalistas para poner fin a la guerra desatada por la invasión de las tropas rusas.

“Rusia vuelve a las andadas, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos con el equipo del presidente Trump. Seguimos trabajando juntos para acercarnos a la paz”, dijo en X el presidente ucraniano, que se reunió este domingo con el dirigente republicano en EE.UU., quien aseguró por su parte que un acuerdo estaba más “cerca”.

“Esta supuesta historia del 'ataque a una residencia' es una invención total destinada a justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluida Kiev, así como la propia negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra. Las típicas mentiras rusas. Además, los rusos ya atacaron Kiev en el pasado, incluido el edificio del Consejo de Ministros”, señala. “Ucrania no toma medidas que puedan socavar la diplomacia. Por el contrario, Rusia siempre toma ese tipo de medidas. Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros”.

Durante una conversación con periodistas, Zelenski también desestimó las afirmaciones rusas como “otra mentira” y advirtió que Moscú está utilizando la acusación para justificar posibles ataques, “muy probablemente sobre Kiev”. “Con esta declaración sobre un supuesto ataque a una residencia, están preparando el terreno para un ataque, probablemente contra la capital y los edificios gubernamentales”.

Nueva llamada entre Trump y Putin

Entretanto, la Casa Blanca anunció que Donald Trump mantuvo este lunes una llamada “positiva” con Putin, un día después de reunirse con el líder ucraniano.

La llamada había sido adelantada unas horas antes por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. Es la segunda en 24 horas: ambos líderes hablaron también este domingo, antes del encuentro entre Trump y Zelenski.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la presidencia rusa, Putin dijo a Trump que tiene la intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania.

Según Ushakov, durante la conversación telefónica que mantuvieron ambos líderes, Trump está “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de Kiev.

Trump no condenó –al menos no lo hizo en público– la oleada de ataques que Rusia perpetró sobre Ucrania solo un día antes del encuentro con Zelenski y manifestó su optimismo sobre las intenciones de Putin, que a nivel interno continuó sacando pecho de los progresos de sus tropas en el frente y se mantiene firme en sus objetivos bélicos.

La Casa Blanca no dijo nada sobre el supuesto ataque con drones a la residencia de Putin en Nóvgorod. En la llamada, la parte estadounidense señaló que influirá en sus “enfoques en el contexto de trabajo con (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski”, según el asesor ruso, que dice que Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

En general, en lo que va de 2025, Putin y Trump hablaron por teléfono 10 veces y se reunieron una vez en una cumbre en Alaska, resumió Ushakov.

Con información de la agencia EFE