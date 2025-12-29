Trump asegura tras su reunión con Zelenski que están “cerca” de un acuerdo para Ucrania aunque evita dar detalles

Concluye la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homónimo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Mar-a-Lago. Sin más novedades relevantes ni detalles, Trump ha asegurado que han “progresado mucho” y que están “cerca” de un acuerdo definitivo para la paz en Ucrania. “Algunos dirán que [el progreso es de] el 95%, no sé qué porcentaje, pero hemos avanzado mucho para poner fin a esta guerra”, ha añadido Trump.

Tras su reunión de este domingo de casi tres horas, el presidente reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás. “Es un tema muy difícil pero creo que lo resolveremos”, ha asegurado para añadir de nuevo que se están “acercando” en este asunto. En este sentido, Zelenski ha añadido que los ucranianos tienen que respetar su tierra y su gente, así como el territorio que ellos controlan. La actitud del país con esta zona, dice, está “muy clara” y su posición al respecto es “diferente” a la de Rusia.

Preguntado sobre el tiempo que podrían tardar en poner fin a la guerra, han preferido no concretar, aunque Trump ha asegurado que es posible que podrían ser “unas cuantas semanas”. Precisamente los dos presidentes han indicado que en las próximas semanas se reunirán de nuevo los equipos de negociación para avanzar en las conversaciones. Además, Zelenski indicó que posiblemente se reuniría con líderes europeos.

Sobre un posible referendum en Ucrania para votar un plan de paz, Zelenski ha asegurado que los ciudadanos ucranianos “tienen derecho a esto”, así como que necesitarán infraestructura para poder llevarlo a cabo.

El encuentro de hoy entre los dos líderes llega después de que el jueves Zelenski sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. Momentos antes del encuentro, Trump ha mantenido también una conversación telefónica con Vladímir Putin, que ha calificado de “muy positiva y productiva”.