Nochevieja: ¿por qué se celebra el 31 de diciembre y cuál es su origen?

Cada 31 de diciembre se celebra la Nochevieja, una fecha que también es reconocida como Víspera de Año Nuevo o Fin de Año, para celebrar el final del año y el comienzo del entrante. Este día se celebra en casi todo el mundo y proviene del calendario gregoriano: comprende el 31 de diciembre y el 1º de enero.

La celebración de Nochevieja se conmemora en muchas partes del mundo, de acuerdo a las costumbres y creencias de cada país, para despedir al año que termina y darle la bienvenida al que comienza.

Según el calendario gregoriano (promovido por el Papa Gregorio XIII e implementado en el año 1582 en Europa), que es el que utilizamos en Argentina y en gran parte del globo, este cambio ocurre el 31 de diciembre (Nochevieja) y el 1° de enero (Año Nuevo).

Por este motivo se lo llama Nochevieja, ya que despide al Año Viejo, en contraste con el Año Nuevo.

¿Cuál es el origen de la Nochevieja?

Muchos historiadores creen que la primera celebración de fin de año se originó en Mesopotamia, en el año 2.000 a.C, entre los meses de marzo y abril. Esa época marcaba el comienzo de las nuevas cosechas.

Así, la celebración representaba el inicio de la primavera y su primera luna, con la celebración del Akitu, y le daba la bienvenida al año entrante. En aquella época, se festejaba por doce días, en los que se realizaban ceremonias en el templo Esagila, el hogar del dios Marduk.

Tiempo después, alrededor del año 46 a.C., el emperador Julio César impuso que el 1° de enero sería la fecha para conmemorar la entrada del nuevo año ya que los ciclos de la Luna no eran constantes, causando desfases en las estaciones según el calendario mesopotámico.

Tras esto, encargó al astrónomo Sosigenes que estableciera un nuevo calendario solar, denominado juliano por el dios Janus, el cual simboliza los inicios. Está representado con una parte de la cara mirando hacia el pasado y otra hacia el futuro.

Así, el 1° de enero fue la fecha destinada para dar la bienvenida al nuevo año y la extensión de las fiestas y celebraciones, como las fiestas Saturnales en honor a Saturno, el dios de la agricultura.

La Nochevieja en la Argentina

En nuestro país, el Año Nuevo se recibe con una cena que reúne familiares y amigos. Los platos tradicionales son el asado, platos fríos como el vitel toné, sándwiches de miga y piononos. Como postre, al estar en el verano, hay ensalada de frutas y postres helados.

Cuando toca la medianoche, se brinda con sidra o champán y se disfruta una mesa dulce con pan dulce, turrones, frutas secas y Mantecol. Se suele salir a la calle a tirar pirotecnia y brindar con los vecinos.

¿En dónde no se celebra la Nochevieja?

Por razones culturales y religiosas, varios países del mundo no celebran la Nochevieja el 31 de diciembre:

La India tiene más de 30 calendarios diferentes.

tiene más de 30 calendarios diferentes. En Irán , la fecha coincide con el inicio de la primavera del calendario persa .

, la fecha coincide con el inicio de la primavera del . En 2013, Arabia Saudita prohibió celebrar la Nochevieja, ya que se rigen por el calendario musulmán.

prohibió celebrar la Nochevieja, ya que se rigen por el calendario musulmán. Sri Lanka celebra el Año Nuevo el 14 de abril con el Aluth Ayurudda .

celebra el el 14 de abril con el . En Bali es festejado el Nyepi o Festival del Silencio de Año Nuevo , pero recién el 22 de marzo.

es festejado el o , pero recién el 22 de marzo. Etiopía celebra el Enkutatahs , su fiesta de año nuevo el 11 de febrero.

celebra el , su fiesta de año nuevo el 11 de febrero. China comienza su celebración de 9 días por el año nuevo en febrero, y la fecha es determinada por el calendario lunar.

NB