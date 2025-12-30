Allanamientos: encontraron un contrato que vincula a Javier Faroni con la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia

La Justicia federal llevó adelante este martes allanamientos en la casa del empresario teatral Javier Faroni en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos vinculados a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino. y en la sede de la entidad madre del fútbol nacional.

En los procedimientos realizados este martes en la sede de la AFA, los investigadores secuestraron un contrato que comprometía a la entidad con una firma vinculada al empresario teatral Javier Faroni. Según surge del documento, esa empresa habría recibido el manejo exclusivo de las operaciones de cobros y pagos en el exterior, a cambio de una comisión del 30%. El acuerdo fue hallado en el edificio de la calle Viamonte y pasó a integrar el expediente como una pieza clave dentro de una causa judicial que investiga posibles irregularidades financieras.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella y se realizaron en una vivienda del barrio privado El Yacht, en Nordelta, mientras que también en la sede de la AFA situada sobre la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. El magistrado adoptó esta decisión luego de recibir un requerimiento de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y en medio de las denuncias por el presunto desvío de US$42 millones por parte de TourProdEnter LLC, la empresa vinculada a Faroni que maneja los fondos en Estados Unidos.

Asimismo, se dio a conocer que en la noche de este lunes Faroni fue impedido de abordar un vuelo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery rumbo a Uruguay por personal de la Dirección de Migraciones, pero no quedo detenido por no haber hasta ese momento una orden en ese sentido por parte de la Justicia.

Fuentes de la estación aérea revelaron que el empresario teatral y exdiputado provincial bonaerense tenía en su poder los pasaportes de sus familiares más cercanos, y una cámara de seguridad lo habría registrado descartando su teléfono celular tras ser notificado de la restricción en su contra.

Además, el juez en lo penal Económico Diego Amarante ordenó este martes levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; del tesorero, Pablo Toviggino; del Secretario General, Cristian Ariel Malaspina; y del Director General, Gustavo Lorenzo. Es por una causa que investiga la apropiación indebida de aportes previsionales en el organismo que rige el fútbol argentino.

Quién es Faroni, la sombra del poder de la AFA

Con una trayectoria sinuosa, entre la producción teatral, la política y los negocios con el deporte, Javer Faroni es uno de los personajes que surgen de la caja de pandora en que se convirtió la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) desde que tomó estado público una trama de presuntos desvíos millonarios al exterior junto a supuestos crecimientos patrimoniales de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Antes de vincularse comercialmente al mandamás del fútbol argentino y de convertirse en una sombra del poder de la AFA, Faroni recorrió otros mundos, y en ese derrotero fue ampliando su red de contactos e influencias.

Marplatense de nacimiento, a los 11 años el destino lo puso cara a cara con el mítico actor Carlos Calvo, mientras paseaba con su abuela por centro de la ciudad. Tras saludar efusivamente a su ídolo, Carlín lo invitó a una función en el Hotel Provincial y pudo mirar la obra desde atrás del escenario.

Desde ese momento crucial en su vida, Faroni se convirtió en cadete y aprendiz de Calvo, y fue creciendo en su carrera para pasar a ser asistente de producción, hasta que a principios de la década de los 90 produjo su primera obra.

A partir de allí su ascenso fue meteórico y se convirtió en un referente de la producción teatral en las temporadas de verano.

En un giro copernicano en su carrera laboral, se insertó en la política de la mano del Frente Renovador de Sergio Massa.

Su esposa, Erica Gillette, también estaba ligada al massismo desde los albores de esta fuerza política, cuando se independizó del kirchnerismo por entonces gobernante.

En 2015, Faroni fue electo diputado bonaerense por el Frente Renovador y tras intentar sin éxito ser intendente de General Pueyrredón, desembarcó como director de Aerolíneas Argentinas en 2019, cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández.

Por su rol en la aerolínea de bandera, en medio de la pandemia de coronavirus, le tocó coordinar los vuelos de repatriación de futbolistas varados en el exterior.

Desde esa función, su camino se cruzó con el de Claudio “Chiqui” Tapia, con quien trabó un provechoso vínculo que perduró más allá de su tormentosa salida de Aerolíneas, en febrero de 2002, en medio de denuncias por presunta corrupción, incrementos patrimoniales injustificables, y negocios poco claros en el exterior.

En diciembre del 2021, un año antes de que el combinado de Lionel Scaloni y Lionel Messi tocara el cielo qatarí con las manos y abrazara la gloria eterna, la AFA contrató a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami vinculada a Faroni, como agente comercial exclusivo de los derechos de imagen, eventos y logística internacional de la selección argentina en el exterior.

Casi en simultáneo, otra empresa del mismo personaje, Deportick, se quedó con el suculento negocio de la venta de entradas de la selección y de la Copa Argentina.

Tras la consagración en Qatar, Faroni produjo una Expo vinculada a la Scaloneta en La Rural en 2023 y también impulsó la fallida Universidad de la AFA.

Además, en 2024 adquirió el 80% del paquete accionario del Perugia, un club de la tercera división del Calcio italiano.

Luego de que una investigación periodísticas destapara el presunto desvío de 42 millones de dólares a empresas en el exterior, Faroni firmó un comunicado en el que se defendió de las acusaciones en su contra, y si bien admitió su desempeño como agente comercial de la AFA, desmintió cualquier tipo de actividad irregular.

La AFA se desligó del desvío de fondos por US$42 millones

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este lunes a raíz del desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, la empresa que maneja los fondos en Estados Unidos.

El ente rector del fútbol argentino emitió un comunicado en el que “manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.

“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna” agrega el texto.

En línea con la denuncia de una “campaña de difamación”, la AFA apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni, que “pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada ”Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303“, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China”.

“En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos” añadió.

El ente rector del fútbol argentino redobló la apuesta ante Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno Nacional: “Con la anuencia del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

“Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho” agregó el comunicado.

Por último, la AFA apuntó a los medios e “invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.

La entidad nació en 2021 y, al poco tiempo, fue designada por el Cómite Ejecutivo de la AFA para manejar la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino. La empresa, que es administrada por Erica Gillette, acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos 42 millones de dólares, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas “fantasmas” son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusualesya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

Con información de agencias.

