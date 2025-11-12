Kicillof exige fondos y una reunión con Santilli, que empieza su gira con aliados del Gobierno

Axel Kicillof activó una jugada política para dejar al descubierto la estrategia libertaria contra la provincia de Buenos Aires. A través de una formal, el gobernador le solicitó formalmente una reunión al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamarle los fondos coparticipables que —según el bonaerense— la Nación adeuda, así como unas mil obras públicas que fueron “abandonadas”. En la Casa Rosada por ahora hay silenzio stampa y el nuevo funcionario de Javier Milei inició su propio juego político: inicia este miércoles una gira por provincias aliadas para asegurarse votos para el Presupuesto 2026.

La nota de Kicillof la explicitó su mano derecha y ministro de gobierno, Carlos Bianco. “En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, publicó Bianco en sus redes sociales, junto con una copia del pedido de audiencia oficial.

En el texto enviado al Ministerio del Interior, Bianco planteó que busca tratar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado con la provincia de Buenos Aires” y “la situación de las obras que permanecen paralizadas”. Según el funcionario, ambos puntos “resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses”, y justifican “un intercambio directo que permita conocer las perspectivas de resolución”.

El reclamo bonaerense coincide con los primeros pasos de Santilli al frente del Ministerio del Interior. El dirigente del PRO —que asumió el cargo este martes— inicia hoy una gira por distintas provincias con el objetivo de tejer consensos para la aprobación del Presupuesto 2026, una de las principales metas de Milei.

El itinerario arranca esta tarde en Entre Ríos, donde Santilli se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien mantiene una relación de cercanía política. Este jueves será el turno del salteño Gustavo Sáenz, quien visitará la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el viernes el ministro viajará a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo, uno de los pocos aliados de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre. La semana cerrará en Neuquén, con una reunión con el mandatario Rolando “Rolo” Figueroa.

“Esta gira busca construir los acuerdos necesarios para que la Argentina vuelva a tener un presupuesto, algo que no sucede desde 2023. Será una semana intensa”, señalaron fuentes cercanas a Santilli.

El ex diputado del PRO ya tuvo sin embargo sus primeros chispazos internos. Asumió su cargo tras un recorte de funciones en la cartera del Interior —que perdió el RENAPER y Migraciones, transferidos al Ministerio de Seguridad— y aseguró que su foco estará en “resolver y avanzar con las reformas estructurales” impulsadas por el Presidente. “No me preocupan los cargos, vengo a cumplir una tarea que el Presidente me ha encomendado y en eso voy a trabajar”, afirmó.

Hoy esos temas se discutieron en la reunión de mesa chica que encabezó Milei en Balcarce 50. Aunque se dijo que se trató de “un error en la redacción”, el DNU del nuevo organigrama sigue vigente y este miércoles no se emendó con otras resoluciones oficiales.

MC