Milei calificó de “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto

El presidente Javier Milei calificó este martes de “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a otra compañía de la India.

Lo hizo a través de un posteo en X, luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

Según publicó este lunes el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca. Desde el grupo Techint rechazaron esa versión: “La diferencia que circuló del 40% entre la que resultó ganadora y la de Tenaris es falsa”, señalaron fuentes cercanas a la compañía, propietaria de la siderúrgica Tenaris.

Sturzenegger defendió el resultado al destacar el beneficio que representa para el costo total de la obra. Si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint tiene un fuerte impacto político.

El proyecto contempla la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma india Welspun se impuso a otros 15 oferentes internacionales provenientes de países como China, España, México y Turquía.

Con información de la agencia NA