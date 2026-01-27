Cómo Techint perdió la licitación frente a una empresa india y por qué ahora busca denunciarla por dumping

El Grupo Techint, uno de los principales conglomerados industriales de Argentina, quedó en el centro de una controversia en el sector de infraestructura energética tras perder una licitación millonaria para proveer los tubos de un gasoducto estratégico de Vaca Muerta a una firma india y ahora evalúa presentar una denuncia por presunto dumping contra su competidor, según consignó el diario La Nación.

El proyecto en cuestión forma parte de Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para construir un gasoducto de casi 500 kilómetros que transportará gas natural desde Vaca Muerta hacia Río Negro, donde se licuará para su exportación como GNL.

El proceso de licitación

La licitación internacional para la provisión de caños de acero de gran diámetro —insumo clave para el gasoducto— fue abierta en los últimos meses del año pasado y convocó a más de diez oferentes de Argentina, India, China, España, Colombia, Japón, México, Grecia y otros mercados.

Welspun, una empresa india especializada en tubos para el transporte de hidrocarburos, presentó una oferta de aproximadamente US$203 millones, que resultó cerca de 40% más barata que la propuesta del grupo argentino, liderado por TenarisSiat (Techint).

Aunque SESA habilitó a todos los participantes a mejorar sus ofertas, incluso a Techint, la nueva propuesta de este último —reduciendo su precio a unos US$280 millones— siguió siendo claramente superior a la de Welspun en términos de costo.

El contrato fue finalmente adjudicado el 23 de diciembre pasado a Welspun, decisión que SESA explicó por ser “la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso”, además de incluir “mayor flexibilidad en condiciones de pago y garantías”, factores relevantes en un contexto de precios internacionales a la baja.

Las idas y vueltas entre Techint y SESA

Tras la adjudicación, TenarisSiat envió varias cartas a SESA con el intento de mejorar sus condiciones comerciales:

El 29 de diciembre notificó que había presentado una nueva oferta cercana a US$250 millones, con el objetivo de que el proyecto fuera realizado en el país y beneficiar a la planta local de Valentín Alsina y su cadena de proveedores.

El 6 de enero, volvió a enviar otra misiva comprometiéndose a “igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa”, aun cuando esa propuesta no resultara rentable específicamente para este negocio.

Sin embargo, SESA respondió que la contratación ya estaba concluida conforme al cronograma, y que aunque agradecía las propuestas mejoradas, ninguna superó a la oferta original de Welspun en competitividad y cumplimiento de plazos.

La defensa oficial y la polémica por la competitividad

La decisión de adjudicar el contrato a una empresa extranjera tuvo eco político. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la elección en redes sociales y entrevistas, argumentando que una oferta más cara significaría “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

Más aún, Sturzenegger cuestionó que se favorezca el “compre nacional” en licitaciones si con ello se imponen “sobreprecios” que impactan en la viabilidad económica de proyectos estratégicos.

Advertencia por pérdida de puestos de trabajo

Más allá de la disputa entre empresas, elDiarioAR reveló que sectores sindicales y trabajadores advierten sobre el posible impacto en el empleo local. Líderes metalúrgicos señalaron que la importación de tubos en lugar de comprarlos a Techint podría significar la pérdida de hasta 300 puestos de trabajo directos, sin contar los empleos en la cadena productiva asociada.

Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”. “En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético.

Qué puede venir ahora: la denuncia de Techint por dumping

Tras quedar excluido del contrato, Techint analiza la presentación de una denuncia por presunto dumping contra Welspun.

La empresa sostiene que la oferta india se realizó con precios artificialmente bajos —posiblemente por debajo del costo real en condiciones de mercado leal— y que los tubos ofrecidos habrían sido fabricados con insumos provenientes de China, lo que implicaría competencia desleal.

TenarisSiat, la filial de Techint que produce los tubos en Argentina, también enfatiza que su oferta hubiera sido competitiva “en condiciones de competencia leal”, y que el precio bajo de la competencia extranjera no contempla costos como aranceles, fletes, logística o garantías financieras.

Además, la empresa destaca que en su planta de Valentín Alsina emplea alrededor de 420 trabajadores, y que por cada puesto directo se generan otros cuatro empleos indirectos, un argumento que busca dimensionar el impacto laboral que implicaría el predominio de importaciones a precios muy bajos.

