Palazzo pidió a los gobernadores no ser “verdugos de los trabajadores” y anticipó un paro si avanza la reforma

Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario y diputado nacional de Unión por la Patria, advirtió que si el Senado avanza con la reforma laboral del Gobierno, las centrales sindicales deberán responder con una medida de fuerza antes y durante el tratamiento. En una entrevista radial, el dirigente pidió a los gobernadores no prestar sus votos para aprobar la iniciativa y sostuvo que “sería traicionar a la clase trabajadora”.

“El Presidente solo tiene 20 senadores y nosotros 28. El resto son los gobernadores o espacios provinciales, que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores”, afirmó en diálogo con AM 530. Palazzo cuestionó que se esté negociando “el paquete fiscal a cambio de derechos laborales” y llamó a rechazar en bloque el proyecto que el Ejecutivo buscará aprobar en febrero, durante las sesiones extraordinarias.

Según el dirigente, no hay posibilidad de reforma positiva: “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, sostuvo. “Todos son perjudiciales. Ya sea por afectar directamente un derecho o por inclinar la balanza a favor de sectores empresariales”, remarcó.

El proyecto de “modernización laboral” promovido por el oficialismo incluye cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen de asociaciones sindicales y en la ley de negociación colectiva. También introduce figuras como el banco de horas, que permite a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral.

Palazzo consideró que la iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años” en materia de derechos y criticó la estrategia de fragmentar el tratamiento parlamentario: “Pareciera que la discusión se reduce a ‘me sacás esto y yo te acompaño’. Pero no se trata solo de recursos fiscales, se trata de derechos fundamentales”, afirmó.

Durante la entrevista, recordó que la reforma ya fue frenada en diciembre por falta de consenso legislativo y por la movilización de la CGT durante el tratamiento en comisión. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno insiste en el Senado, “tendrá que haber una acción gremial más fuerte”.

“Yo soy de los que entienden que la medida de fuerza tiene que ser previa al tratamiento. Inclusive el día del debate tiene que haber interrupción de actividades y una fuerte movilización al Congreso”, anticipó. En esa línea, señaló que la CGT debería convocar a un Consejo Directivo para definir un plan de acción común. “Es responsabilidad de todos. No solo de los legisladores, también de los trabajadores, los gremios y las centrales”, agregó.

Palazzo también apuntó contra la conducción política de algunos bloques aliados al oficialismo. “Si ya tuvieran los votos, el Gobierno habría adelantado las sesiones para tratar la reforma. Pero no los tienen. Eso quiere decir que hay margen para frenarla”, planteó. Según el dirigente, las conversaciones entre legisladores radicales y Patricia Bullrich revelan que hay sectores dispuestos a votar en general, aunque pidan cambios puntuales. “Pero aun con cambios, la ley implica inevitablemente pérdida de derechos”, insistió.

Consultado sobre la posibilidad de presentar un proyecto alternativo, relativizó su alcance: “No se pueden tratar proyectos que no sean del Ejecutivo durante extraordinarias”, recordó. Aclaró que el bloque de Unión por la Patria ya presentó 283 proyectos de reforma laboral en los últimos dos años, todos a favor de los trabajadores. “El proyecto de Kelly Olmos es uno más dentro de ese conjunto. Si conseguimos dictamen de mayoría, van a estar incluidos allí”, explicó.

La Bancaria ratificó su alineamiento con un rechazo total al proyecto del Gobierno, tanto en el plano legislativo como sindical. “Estamos muy convencidos de frenar esta reforma laboral. Ojalá ni siquiera llegue a tratarse”, concluyó.

JJD