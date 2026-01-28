eldiario.es
Precio del oro hoy: supera los US$ 5.300 y marca un nuevo máximo histórico

  • Los expertos explican que este metal se convirtió en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas. En estas primeras sesiones de enero, el metal amarillo se revaloriza el 22,82%

Monedas de oro en una imagen de archivo. EFE/EPA/Anna Szilagyi

elDiarioAR

28 de enero de 2026 12:28 h

El precio del oro vuelve a romper récords este miércoles al superar los US$ 5.300 por onza (28,35 gramos), impulsado por la debilidad del dólar y la expectativa global por la decisión sobre las tasas de interés que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). A las 8.30 GMT, el metal avanza 2,53%, hasta los US$ 5.311,08, su valor más alto registrado.

Un inicio de año con subas aceleradas

El oro ya había superado esta madrugada la barrera de los US$ 5.200, y el martes había marcado otro récord en US$ 5.182,11.

En lo que va de enero, el metal acumula una suba del 22,82%, después de cerrar 2025 en US$ 4.319,37.

Por qué sube el oro: refugio y desdolarización

Analistas explican que el oro se consolidó como un activo esencial de diversificación, sostenido por dos factores principales:

  • Desdolarización progresiva de los bancos centrales, que aumentan sus reservas en oro.
  • Tensiones geopolíticas que fortalecen la demanda de activos refugio.

Este doble impulso mantiene al metal en una tendencia alcista que se profundiza cada vez que el dólar se debilita o se anticipan cambios en la política monetaria estadounidense.

La plata también avanza

La plata acompaña la tendencia alcista: sube 2,05%, hasta los US$ 114,37 por onza.

El martes había escalado 7,85%, hasta los US$ 112, aunque sin superar su máximo reciente de US$ 117,71 alcanzado el día anterior.

EFE

