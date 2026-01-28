Precio del oro hoy: supera los US$ 5.300 y marca un nuevo máximo histórico

El precio del oro vuelve a romper récords este miércoles al superar los US$ 5.300 por onza (28,35 gramos), impulsado por la debilidad del dólar y la expectativa global por la decisión sobre las tasas de interés que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). A las 8.30 GMT, el metal avanza 2,53%, hasta los US$ 5.311,08, su valor más alto registrado.

Un inicio de año con subas aceleradas

El oro ya había superado esta madrugada la barrera de los US$ 5.200, y el martes había marcado otro récord en US$ 5.182,11.

En lo que va de enero, el metal acumula una suba del 22,82%, después de cerrar 2025 en US$ 4.319,37.

Por qué sube el oro: refugio y desdolarización

Analistas explican que el oro se consolidó como un activo esencial de diversificación, sostenido por dos factores principales:

Desdolarización progresiva de los bancos centrales, que aumentan sus reservas en oro.

de los bancos centrales, que aumentan sus reservas en oro. Tensiones geopolíticas que fortalecen la demanda de activos refugio.

Este doble impulso mantiene al metal en una tendencia alcista que se profundiza cada vez que el dólar se debilita o se anticipan cambios en la política monetaria estadounidense.

La plata también avanza

La plata acompaña la tendencia alcista: sube 2,05%, hasta los US$ 114,37 por onza.

El martes había escalado 7,85%, hasta los US$ 112, aunque sin superar su máximo reciente de US$ 117,71 alcanzado el día anterior.

EFE