Precio del oro hoy: supera los US$ 5.300 y marca un nuevo máximo histórico
El precio del oro vuelve a romper récords este miércoles al superar los US$ 5.300 por onza (28,35 gramos), impulsado por la debilidad del dólar y la expectativa global por la decisión sobre las tasas de interés que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). A las 8.30 GMT, el metal avanza 2,53%, hasta los US$ 5.311,08, su valor más alto registrado.
Un inicio de año con subas aceleradas
El oro ya había superado esta madrugada la barrera de los US$ 5.200, y el martes había marcado otro récord en US$ 5.182,11.
En lo que va de enero, el metal acumula una suba del 22,82%, después de cerrar 2025 en US$ 4.319,37.
Por qué sube el oro: refugio y desdolarización
Analistas explican que el oro se consolidó como un activo esencial de diversificación, sostenido por dos factores principales:
- Desdolarización progresiva de los bancos centrales, que aumentan sus reservas en oro.
- Tensiones geopolíticas que fortalecen la demanda de activos refugio.
Este doble impulso mantiene al metal en una tendencia alcista que se profundiza cada vez que el dólar se debilita o se anticipan cambios en la política monetaria estadounidense.
La plata también avanza
La plata acompaña la tendencia alcista: sube 2,05%, hasta los US$ 114,37 por onza.
El martes había escalado 7,85%, hasta los US$ 112, aunque sin superar su máximo reciente de US$ 117,71 alcanzado el día anterior.
EFE
0