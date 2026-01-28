Un hombre ataca a Ilhan Omar en Minneapolis, la congresista más insultada y odiada por Trump

Un hombre roció una sustancia desconocida sobre la representante demócrata Ilhan Omar, tras lo cual fue inmovilizado. Los hechos ocurrieron este martes por la tarde durante un acto público en el que la congresista demócrata de origen somalí participaba en Minneapolis, donde las tensiones por la aplicación de las leyes federales de inmigración llegaron a un punto crítico después de que agentes federales hayan cometido dos asesinatos en lo que va de año, el último este sábado contra un enfermero de cuidados intensivos y padre de tres hijos.

El público aplaudió cuando el hombre, que vestía una chaqueta negra y sostenía una jeringa, fue reducido y lo ataron los brazos a la espalda.

Justo antes del ataque, Omar había pedido la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o su destitución. “El ICE no se puede reformar”, dijo.

La policía de Minneapolis informó de que los agentes vieron a un hombre usar una jeringa para rociar un líquido desconocido sobre Omar. Lo arrestaron de inmediato y lo llevaron a la cárcel del condado por agresión en tercer grado, según informó el portavoz Trevor Folke a AP.

La policía también indicó que científicos forenses acudieron al lugar de los hechos.

Omar se revolvió ante el atacante y continuó con el acto público después de que su equipo de seguridad sacara al hombre, afirmando que no se dejaría intimidar.

Según un periodista de Associated Press que estaba presente, se percibía un fuerte olor a vinagre cuando el hombre presionó la jeringa. Las fotos del dispositivo, que cayó al suelo cuando fue reducido, mostraban un líquido marrón en su interior.

Tras el acto, Omar publicó en X: “Estoy bien. Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar ni a impedir que haga mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen. Agradecida a mis increíbles electores que me apoyaron. Minnesota fuerte”.

Omar es la congresista más atacada y odiada por el presidente de EEUU, Donald Trump.Peor Durante una reunión de su gabinete en diciembre, la llamó “basura” y añadió que “sus amigos son basura”.

Justo este martes, poco antes de la agresión, Trump criticó a Omar mientras hablaba durante un acto en Iowa, diciendo que su administración solo permitiría la entrada a inmigrantes que “puedan demostrar que aman a nuestro país”.

“Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, dijo, y añadió: “Ella viene de un país que es un desastre. Así que probablemente, se considera, creo, que ni siquiera es un país”.

Las amenazas contra los miembros del Congreso de EEUU han aumentado en los últimos años, alcanzando su punto crítico en 2021 tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de ese año.

Omar fue objeto de especial preocupación, siendo blanco de duras críticas y ataques personales por parte de Trump y otros republicanos. Tras el ataque a Omar, la Policía del Capitolio declaró en un comunicado recogido por AP que la agencia estaba “trabajando con nuestros socios federales para garantizar que este hombre enfrente los cargos más graves posibles y así disuadir este tipo de violencia en nuestra sociedad”.