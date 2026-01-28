Milei desplegó su show en Mar del Plata, cantó con Fátima y se dio un baño de ultraderecha: “Se les viene la noche a los zurdos”

El presidente Javier Milei continuó con el “Tour de la Gratitud” por Mar del Plata donde, en modo rockstar, visitó a Fátima Florez en el teatro, cantó con ella en el escenario y cerró la noche como orador principal de La Derecha Fest, el eventó que sus rganizadores presentaron como “el más antizurdo del país”, en el que dio un discurso para su núcleo duro de seguidores a favor del libre mercado, las redes sociales y la inteligencia artificial, en contra de los opositores a su línea de pensamiento y al periodismo en general, defendió su discurso en Davos y aseguró que la Argentina “le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha”.

Además, le echó más leña al fuego de la pulseada con el dueño de Techint, Paolo Rocca, por la licitación del gasoducto en Vaca Muerta, y apuntó contra un sector del empresariado que cuestiona las medidas que favorecen a los importadores por sobre la industria nacional: “Esos, que tiene productos más caros y de peor calidad, no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra”, disparó. Y agregó: “Son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad y perjudican a millones para llevarse sus coimas con los políticos”. Acto seguido, fue el turno de apuntar contra el periodismo: “Eso no va a pasar en la Argentina por más que les pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.

“A través de la gestión de estos dos años he demostrado que el liberalismo es superior en términos prácticos por los efectos que produce. Es decir, la gente prospera cuando se le saca el Estado de encima”, aseguró el mandatario al comienzo de su alocución, tras llegar al escenario abriéndose paso entre su núcleo duro de seguidores.

Durante su exposición, Milei sostuvo que existe un hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que se escucha en la calle es claro: “La gente dice basta de empobrecernos”.

El líder libertario también apeló a un tono más ideológico y simbólico al afirmar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en alusión al escenario político y cultural que atraviesa el país.

Según explicó, su gobierno representa “un quiebre definitivo” frente a lo que definió como “décadas de decadencia impulsadas por el estatismo”.

En otro pasaje de su exposición, Milei hizo referencia a los foros internacionales y aseguró que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, al plantear que la discusión no es solo económica, sino también cultural y filosófica. De ese modo, ratificó su intención de llevar el debate liberal a todos los ámbitos, tanto dentro como fuera de la Argentina.

De acuerdo al Presidente, el mundo se encuentra frente a un “gran cambio de paradigma” y, en la era de internet, “la información viaja a la velocidad de la luz y le permite a la ciudadanía educarse como nunca antes”.

“Esto pone en jaque a los regímenes autoritarios y a sus cómplices, los medios de comunicación”, aseguró y se refirió al corte de internet realizado por el Gobierno de Irán ante las multitudinarias protestas desatadas a fines de 2025.

“Gracias a internet y a la creatividad popular logramos hacer entre todos la campaña más efectiva de la historia en términos de costos”, destacó el mandatario y luego agradeció a sus seguidores por “el enorme trabajo” realizado en las redes sociales.

El Presidente celebró que los humanos le estén “enseñando a razonar a piedras y metales” y criticó a los “controladores de siempre” que piden regulaciones para la industria de la inteligencia artificial.

También se refirió a Elon Musk como “el mejor empresario de la historia” y criticó a aquellos “prebendarios” que tienen vínculos con el Estado.

“El único monopolio malo es el que está generado por la ley, porque si es un proceso virtuoso queda un solo competidor, ustedes no tienen por qué agredirlo”, dijo Milei.

Además, apuntó a Cristina Fernández de Kirchner: “La única prision debería ser para los chorros, como la señora. No solo debería ser para ella, tambien para los socios que tiene en el sector privado con negocios turbios”, dijo.

Del encuentro en el que estuvo acompañado en todo momento por su hermana Karina, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Perttovello, participaron también los ultraderechistas Agustín Laje y Nicolás Márquez; los diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo y el senador (exintendente de General Pueyrredón) Guillermo Montenegro, entre otros.

El evento, descripto en las redes sociales como “el evento más antizurdo del país” y organizado por la consultora política Arcano Strategy Group, La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur, funciona como una plataforma de la ultraderecha argentina para reforzar la “batalla cultural” contra la izquierda.

“Rock del gato” con Fátima en el escenario

Antes de llegar a La Derecha Fest y posterioremente a su visita a la heladería Lucciano's, el mandatario asistió junto a Karina Milei y Sandra Pettovello a un espectáculo que su expareja y humorista Fátima Flores protagoniza en la ciudad, y subió al escenario para cantar una versión de 'El rock del gato', de Los Ratones Paranoicos.

A menos de 50 metros del teatro, sus seguidores -al grito de “presidente, presidente”- se cruzaron con opositores que pedían “que se vaya, que se vaya” y se escucharon insultos varios contra Milei.

La visita de Milei a Mar del Plata, que comenzó el lunes con un recorrido a bordo de una camioneta por el centro de la ciudad, se inscribe dentro del 'Tour de la Gratitud', en agradecimiento por el 49,30 % obtenido por La Libertad Avanza en el partido de General Pueyrredón en las elecciones legislativas de 2025.