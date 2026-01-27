El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos y tocó su nivel más bajo en ocho años

El riesgo país perforó este martes el piso de los 500 puntos y se ubicó en 493, el nivel más bajo en casi ocho años, impulsado por una mejora sostenida en la cotización de los bonos de la deuda argentina.

El indicador elaborado por el banco JP Morgan cayó 3,3 % en la jornada y acumula un retroceso del 13,1 % en lo que va de enero. Se trata del valor más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando había cerrado en 487 puntos básicos.

La baja se da en un contexto de subas generalizadas en los bonos soberanos. Los Bonares avanzaron hasta 1,34 % (AL41D) y los Globales registraron alzas de hasta 1,77 % (GD46D). En las primeras negociaciones del día, el riesgo país llegó a retroceder 20 unidades, según datos de Rava Bursátil.

Analistas del mercado coincidieron en que, con estos niveles, la Argentina mejora sus chances de regresar a los mercados internacionales de deuda. Destacaron además la reciente emisión de bonos de Ecuador —un país comparable en términos de riesgo—, que logró colocar deuda a una tasa anual del 8,75 %, un rendimiento que permitiría a la Argentina refinanciar parte de su capital si consolida esta tendencia.

En ese sentido, subrayaron que la acumulación de reservas será clave para reducir aún más el costo de financiamiento. Desde el 5 de enero, el Banco Central sumó US$1.017 millones a sus arcas, lo que contribuyó a fortalecer la percepción de capacidad de pago del país.

Si bien expertos advierten que la Argentina todavía está lejos de alcanzar niveles como los de Brasil, que presenta un riesgo país cercano a los 200 puntos básicos, remarcan que la tendencia es positiva.

Mientras tanto, las empresas continúan aprovechando el menor costo del crédito para tomar deuda, lo que a su vez permite al Banco Central absorber más divisas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la caída del indicador y la atribuyó directamente a la gestión del Gobierno. “Es el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin”, escribió en su cuenta de X.

Adorni acompañó su mensaje con un cuadro comparativo en el que contrastó la situación actual con la de julio de 2022, cuando el riesgo país superó los 2.700 puntos, y señaló que en enero de 2026 el indicador rompió el piso de los 500 puntos, suben los bonos y se acerca la posibilidad de emitir nueva deuda en los mercados internacionales.

Con información de la agencia NA