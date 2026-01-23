Tras su paso por Davos, Javier Milei relanza el “Tour de la Gratitud” en Mar del Plata

El presidente Javier Milei retomará el lunes próximo el denominado “Tour de la Gratitud” y viajará a la ciudad de Mar del Plata, donde además participará al día siguiente del encuentro denominado “La Derecha Fest”.

El encuentro con el público será el lunes a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, informó La Libertad Avanza (LLA) en un comunicado.

Allí, el Presidente tiene previsto tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.

La actividad se desarrollará en el marco del “Tour de la Gratitud”, una recorrida federal que se lleva adelante en distintas ciudades del país con el objetivo de agradecer el respaldo ciudadano y reafirmar el rumbo del Gobierno.

Además de la incursión por La Feliz, Javier Milei participará el martes próximo de “La Derecha Fest”, una convención política que congrega a exponentes del movimiento libertario y conservador de la Argentina.

También asistirá en Mar del Plata a “La Libertad Avanza”, el espectáculo de su exnovia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al teatro.

Se trata de un show de la temporada teatral marplatense que contiene permanentes guiños a la política, con afinidad hacia las ideas de Javier Milei.

El jefe de Estado retornó este viernes al país después de haber participado del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un evento que reunió en un mismo lugar a líderes políticos de la talla de Donald Trump, además de magnates y CEOs de firmas internacionales para reflexionar sobre los principales problemas y desafíos contemporáneos del mundo.

La delegación presidencial aterrizó esta este viernes a las 6.26 luego de una escala técnica en la Isla Gran Canaria, tras la salida de Zurich.

En paralelo, la mesa política que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto reunirse el lunes próximo para aceitar los mecanismos para la obtención de votos que le permitan aprobar la reforma laboral y los proyectos enviados para ser tratados durante las sesiones extraordinarias.

Con información de Noticias Argentinas

JIB