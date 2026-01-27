El Gobierno hizo oficial el envío al Congreso de la ley que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años

Cumpliendo con la promesa realizada este lunes durante su caravana por Mar del Plata en el marco del Tour de la Gratitud y en la previa de su participación en La Derecha Fest, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni.

“Delito de adulto, pena de adulto”

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

En ese sentido, este martes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, analizó: “El joven de 1980 no es el del 2026. Hoy, producto de la droga, de la violencia y muchos factores hay muchísimos crímenes. Se hizo un listado de delitos aberrantes. Muchas veces utilizan a los menores para cometer delitos de mayores y, al ser inimputables, se cree que no comprenden la criminalidad del acto y no se los juzga. Hubo hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 12 o 14 años que comprenden perfectamente lo que hacen. Nos tenemos que aggiornar a la realidad que vivimos”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia. Y agregó: “Hay que prevenir pero, ¿qué hacés cuando ya cometió el delito?”.

Días atrás, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó en términos dicotómicos.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

Para Bullrich, “el menor que delinque, las paga”, mientras que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, “sin consecuencias” y con “vía libre para delinquir”.

Al respecto, la senadora libertaria dijo: “basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.

“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, remató.

Con información de agencias.

IG