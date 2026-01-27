Milei desembarcó en Mar del Plata entre fanáticos, insultos y promesas en la previa de La Derecha Fest

El presidente Javier Milei desembarcó este lunes a Mar del Plata en medio de fanátcios que lo recibieron en la entrada al Hotel Hermitage, donde ingresó junto a su hermana Karina minutos antes de encabezar una recorrida con la militancia de La Libertad Avanza, en el marco del “Tour de la Gratitud” y como previa a su participación de La Derecha Fest este martes en lo que los organizadores llaman “el evento más antizurdo del mundo”. El encuentro de ultraderecha comenzará a las 19.30 en el balneario Horizonte, donde el Presidente será el orador principal y en el programa aparecen Guillermo Montenegro; el pastor evangelista Gabriel Ballerini; la referente provida Patricia Soprano; el escritor y biógrafo Nicolás Márquez; y el director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, con la conducción de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Fanáticos, detractores y promesas callejeras

“¡Presidente, presidente!”, corearon los simpatizantes del jefe de Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector, un grupo nutrido le gritaba “vendepatria”.

En la bienvenida a Milei en las calles marplatenses, en medio de aplausos e insultos, se produjeron algunos forcejeos con la policía, pero los incidentes no pasaron a mayores.

Con el férreo operativo de seguridad dispuesto cada vez que el mandatario se lanza a las calles en modo rockstar, el contacto con la gente fue caótico: Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y firmó algunas remeras.

En la comitiva que llevó a Milei y a su hermana también estaban el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador político y actual diputado bonaerense, Sebastián Pareja; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Entre las estrofas del Himno Nacional, se mezclaron los “Olé, olé, olé, olé, Javo, Javo”, el clásico de la extrema derecha “¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, y los insulltos y reclamos de manifestantes opositores, con los jubilados como bandera.

La nueva parada de su “Tour de la Gratitud”

En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, los fanáticos libertarios obligaron a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.

El jefe de Estado llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21:30 y brindó un mensaje ante los presentes, en el que destacó el acompañamiento electoral recibido en la provincia de Buenos Aires y repasó lo que consideró los principales avances de su gestión.

“Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires. Quiero darles las gracias por habernos acompañado”, indicó.

En ese marco, el Presidente subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña y el rumbo económico del Gobierno: “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, apuntó.

Asimismo, hizo referencia a las reformas impulsadas en materia fiscal y laboral y señaló: “También hemos aprobado la Ley de Inocencia Fiscal. Todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“A su vez, ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y para la Modernización Laboral, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, precisó el jefe de Estado.

Milei anunció además las iniciativas legislativas que son enviadas al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. “Esto no se queda acá, para estas sesiones extraordinarias vamos a estar enviando el proyecto de ley de la Baja de Imputabilidad para los menores que delinquen -algo que sucedió este martes vía Boletín Oficial-, porque en Argentina el que las hace las paga, y delito de adulto, pena de adulto”, afirmó.

Asimismo, añadió: “También estamos incrementando todas las penas del Código penal, para que efectivamente el que las hace las pague”.

“Además, estamos mandando una Reforma Tributaria para que cada día baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer”, sostuvo Milei.

Para cerrar, el Presidente reafirmó los objetivos de su gestión y agradeció el acompañamiento recibido: “Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No solo cumplimos con las promesas de campaña del 2023, sino que también estamos cumpliendo con las de la campaña del 2025, y vamos a volver a hacer Argentina grande. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Muchas gracias nuevamente, que Dios bendiga a todo Mar del Plata, que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

“La camioneta no se puede mover”

Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes sin control. La custodia presidencial se vio superada y el vehículo que transportaba a Milei quedó atrapado entre fanáticos, algo que suele suceder en sus caravanas y que parece orquestado en función del efecto de multitud que genera visualmente. De esta manera y ante la imposibilidad de continuar la marcha, el Presidente se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

Entre la multitud también hubo espacio para la disidencia cuando un grupo antagónico a la gestión libertaria, con fuerte presencia de jubilados, se congregó en las cercanías para expresar reclamos sobre la situación previsional y en rechazo a las diferentes iniciativas oficialistas.

Otras reunión ultraderechista

El jefe de Estado encabezará este martes La Derecha Fest, un evento que arrancará a las 19.30 en el balneario Horizonteque y que reúne a referentes del espectro libertario y conservador. Además del cierre a cargo de Milei, antes hablarán Guillermo Montenegro; el pastor evangelista Gabriel Ballerini; la referente provida Patricia Soprano; el escritor y biógrafo Nicolás Márquez; y el director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, con la conducción de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

El encuentro, presentado en redes sociales como “el evento más antizurdo del mundo”, está organizado por la consultora política Arcano Strategy Group, La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur, e incluirá presentaciones musicales, una feria del libro y la locución de representantes de “la batalla cultural” que el Gobierno busca dar contra la izquierda.

¿Reencuentro con Fátima?

También Milei tiene en agenda la posibilidad de asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.

Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz y divulgó el flyer de promoción, para llegar al cierre de La Derecha Fest a tiempo.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado.

La actriz dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.

