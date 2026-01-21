Alerta en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Las altas temperaturas combinadas con las fuertes ráfagas de vientos provocaron en las últimas horas el recrudecimiento de los incendios forestales en Chubut.

Esta situación agravó la situación en el sur argentino y provocó que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores de Chubut, por lo que las condiciones climáticas adversas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.

Brigadistas, aviones hidrantes y bomberos voluntarios trabajaban de manera coordinada para contener los frentes de incendio, mientras se evalúa la necesidad de solicitar apoyo a provincias vecinas o a la Nación para reforzar los operativos en sectores más complejos.

La reactivación de las llamas generó que se intensifiquen las medidas de prevención y las advertencias en comunidades rurales y en áreas boscosas.

En ese sentido, se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias.

Asimismo, se realiza un seguimiento constante de los cambios meteorológicos para ajustar los operativos de combate y prevención.

Foco activos

En Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, el incendio que había sido controlado la semana pasada debido a las lluvias, cobró intensidad producto de temperaturas que este martes alcanzaron los 34 °C y alcanzó zonas de bosque nativo que permanecían sin quemarse.

Los fuegos allí comenzaron el 5 de enero y de acuerdo a la última cifra brindada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), consumieron ya unas 14.000 hectáreas de bosque nativo e implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

En el Parque Nacional Los Alerces otro gran incendio forestal permanece activo y mantiene en alerta a los vecinos de la zona, mientras que la provincia cuenta con otros tres focos de fuego que al momento se encuentran controlados o contenidos.

El Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369.863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques, que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos.

Esos fondos se suman los 600.000 dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo a lo informado por el mismo medio tras acceder a las actas oficiales de las partidas.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

Con información de agencias.